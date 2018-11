Schluckprobleme abklären und beheben

Jeder kennt das Problem, wenn man sich verschluckt. Oft sprechen Menschen dann davon, „etwas in die falsche Röhre bekommen“ zu haben, wenn sie nach dem Schlucken husten oder sich vermehrt räuspern müssen. Dann ist es zu spüren; da steckt etwas, und das gilt es, wieder loszuwerden.

Im Alter, aber auch bei verschiedenen Erkrankungen, werden diese Situationen häufiger. Schätzungen zufolge leiden 15 bis 40 Prozent der Menschen über 60 Jahren an einer Presbyphagie, einer nur durch das Alter entstehenden Schluckstörung. Das liegt zum einen an der langsam schwächer werdenden Muskulatur, der taktilen Wahrnehmung in Mund und Rachen, zum anderen verändert sich aber auch die Koordinationsfähigkeit. Ebenso kann bei älteren oder kranken Menschen die Körperhaltung für ein gutes Schlucken ausschlaggebend sein, weil es auch für junge und gesunde Menschen nicht leicht ist, in einer halb liegenden Position zu schlucken. Zu den Erkrankungen, die eine Schluckstörung (Dysphagie) mit sich bringen können, zählen zum Beispiel Parkinson, Multiple Sklerose, ALS, Schlaganfall, Tumore und viele mehr.

Nun hat der Körper verschiedene „Schutzreflexe“, die die Menschen beim Verschlucken direkt zum Husten oder Würgen bringen. Was aber, wenn diese Mechanismen durch Alter oder Krankheit nicht mehr richtig funktionieren und man sich doch verschluckt, ohne dabei zu husten oder zu würgen? Man spricht dann von einer „stillen Aspiration“, weil die auffälligen Symptome fehlen. Auch wenn der erwartete Hustenreflex, das Würgen oder das Kloßgefühl fehlen, kann man sich unter Umständen verschluckt haben. Das geht oft mit Symptomen einher, die im ersten Moment nicht unbedingt auf eine Schluckstörung hinweisen. Vermehrte Schleimbildung, häufiges Fieber, wiederkehrende bronchiale Infekte, Lungenentzündung (Aspirations-pneumonie) oder auch Gewichtsabnahme können Hinweise auf eine stille Aspiration sein. Jedoch ist gerade in diesem Fall eine Untersuchung beim Arzt und eine gezielte Diagnostik dringend anzuraten.

Durch den eingangs erwähnten Husten-, Räusper- oder Würgereflex wird ein Fremdkörper, das heißt, auch Nahrung oder Flüssigkeit, die den falschen Weg genommen hat, wieder entfernt. Bleiben diese Reflexe aus, verbleibt der Fremdkörper in den unteren Atemwegen und kann im schlimmsten Fall sogar in die Lunge gelangen, wo sich eine sogenannte Aspirationspneumonie (Lungenentzündung durch Verschlucken) entwickeln kann. Diese ist gerade im Alter und bei Krankheit nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. pr/imp

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.11.2018