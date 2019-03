Schnelles Handeln ist geboten

Der Echte Hausschwamm ist einer der gefürchtetsten holzzerstörenden Pilze in Gebäuden. Die Gefahr eines Befalls ist immer dann gegeben, wenn organische Materialien, insbesondere Holz, über einen längeren Zeitraum einer erhöhten Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Die Fähigkeit des Echten Hausschwamms, auch bei niedrigen Holzfeuchten im Verborgenen zu wachsen, macht ihn so gefährlich. Ohne für den Laien erkennbare Vorzeichen können tragende Bauteile wie Decken, Dächer und Treppen einstürzen. Daher wird in den Landesbauordnungen sämtlicher Bundesländer die Bekämpfung und Sanierung bauaufsichtlich gefordert.

Unter günstigen Bedingungen kann der Echte Hausschwamm bis zu 45 Zentimeter je Monat in jede Richtung wachsen und sich somit in hoher Geschwindigkeit ausbreiten. Dabei können die Mycelstränge mühelos über mehrere Meter Nährstoffe transportieren und sogar mineralische Materialien wie zum Beispiel Mauerwerk durchwachsen. Ein zeitnahes Handeln ist geboten.

Doch wie stellt man als Laie einen Befall fest? „An der Oberfläche ausgetretene Fruchtkörper und Mycelstänge sind auch für Laien gut erkennbar“, erklärt Holz- und Bautenschutz-Fachmann Jürgen Münch. „Charakteristisch sind auch die großen Mengen rostbrauner Sporen, die sich oft im ganzen Raum verteilen.“ Ob es sich um einen Echten Hauschwamm oder einen eher harmloseren Pilz handelt, muss ein Fachmann vor Ort feststellen. Sollte der Hausschwamm noch nicht an der Oberfläche sichtbar sein, können sich senkende Bodenbeläge ein Warnzeichen für Holzzersetzungen im Untergrund und einen eventuellen Befall sein.

Für eine erfolgreiche und nachhaltige Sanierung ist die Behebung der Feuchtigkeitsursache jedoch genau so wichtig wie die sorgfältige Schwammbeseitigung. Daher geht eine Schwammsanierung oftmals Hand in Hand mit einer nachträglichen Gebäudeabdichtung. Deshalb gilt: Unbedingt einen Fachmann zu Rate ziehen, der nach gründlicher Analyse das optimale Sanierungskonzept erstellt. red

