Schöne Stücke für unter den Baum

Wer kennt es nicht? Es ist kurz vor Weihnachten, alle haben schon ihre Geschenke zusammengesucht – nur man selbst steht da und grübelt noch. Das wird jetzt zum Vorteil. Denn die Einzelhändler in Südhessen locken gerade jetzt in der Weihnachtszeit mit den schönsten Kleinigkeiten und den tollsten Überraschungen, um sie seinen Lieben unter den Christbaum zu legen.

So ist etwa ein ganz besonderer Hingucker einer der stilvoll designten Füllfederhalter von Montblanc, die es bei „Jakob Adler“ in Viernheim zu erstehen gibt. Diese Füllfederhalter haben eine wertvolle Goldfeder und sind wahre handwerkliche Schmuckstücke der Schreibkunst. Außerdem gibt es bei Jakob Adler moderne Bluetooth-Boxen – damit man seine Lieblings-Weihnachtslieder jederzeit und überall in voller Lautstärke hören kann. Auch ein prima Geschenktipp ist die schicke Reisemappe aus strapazierfähigem Material mit integrierter Powerbank von Jakob Adler, die sich optimal für die sichere Aufbewahrung von Geld, Reisepapieren und Kabeln während einer Reise eignet.

Wer es etwas glitzernder und schicker unter dem Weihnachtsbaum mag, der wird sicher bei „me & mam“ in Lampertheim fündig. Hier warten unter anderem wunderschöne Weihnachtsanhänger mit tollen Motiven, flauschige Schals, die in der kalten Jahreszeit vor Kälte schützen und liebevoll handgemachte Metall-Herzketten aus Griechenland.

Tolle Schmuckstücke gibt es ebenfalls bei „Horlé, Mode und mehr“ in Lampertheim: Hier findet man schnell das passende Stück zum Verschenken, etwa aus der großen Auswahl an Produkten von Leonardo. Hinzu kommen hochwertige Ritzenhoff-Gläser, die sich in jedem Fall als Geschenk eignen. Außerdem bietet Horle natürlich schicke und bequeme Kleider für jeden Geschmack sowie passgenaue und sinnliche Unterwäsche.

Wer noch mehr schmucke Hingucker entdecken möchte, sollte auch unbedingt bei „Mondperle – Schmuck erleben“ in Viernheim vorbeischauen. „Das Besondere ist schwer zu finden, doch wundervoll zu entdecken“, sagt Inhaberin Vera Pfeiffer und lebt mit ihren Stücken dieses Motto. Bei ihr finden Kunden Perlen, Schmuck-Unikate und Steine – einzigartiger Luxus zu erschwinglichen Preisen.

Wie es der Name schon verrät, kann man bei „Kosmetik Plischek: Zeit für dich“ in Lampertheim genau das verschenken und genießen. Hier kann man seinen Lieben etwas wirklich Gutes tun, und Entspannung sowie Schönheit verschenken. Diese gibt es in Form von verwöhnenden Behandlungen. Erwerben kann man einen Gutschein, damit sich etwa die liebe Mutter nach dem Weihnachtsstress wieder entspannen kann. Verschenken kann man auch anderes: Pflegeunabhängig von den Produkten Zuhause bietet „Zeit für dich“ Ampullen, deren Wirkstoff tiefer in die Haut eindringt, als gewöhnliche Pflegeprodukte – minimaler Einsatz mit maximaler Wirkung. Außerdem gibt es tolle Geschenke- und Pflege-Sets, die sich besonders gut unterm Weihnachtsbaum machen. Und wer selbst genug Stress hat, kann sich mit einer entspannenden sowie pflegenden Behandlung auch einfach mal selbst beschenken und belohnen.

Ein besonders wohltuendes Erzeugnis gibt es beim „Reformhaus Ute Henkelmann“ in Lampertheim. Hier wartet auf Kunden der Manuka-Honig – der Original Wunderhonig aus Neuseeland. Dieser wirkt antibakteriell und entzündungshemmend, ist also besonders gut für die kalte Jahreszeit, wenn man sich beispielsweise einen Schnupfen oder sogar eine Lungenentzündung eingefangen hat. Sich die Kraft aus der Natur holen kann man bei Henkelmann auch mit hochwertigem Curcuma von Dr. Wolz. Weitere Geschenke aus der Natur werden im Geschäft liebevoll und individuell zusammengestellt, und ergeben einzigartige Präsent–Sets mit tollen Produkten zum Wohlfühlen.

Um die Lichter am Christbaum klar erkennen zu können, sollte man seinen Lieben einen Besuch bei Blickpunkt Radtke in Lampertheim schenken. Wer danach den absoluten Durchblick hat, kann gleich einen Abstecher bei Brandmüller in Viernheim machen, um sich für die guten sportlichen Vorsätze im neuen Jahr richtig auszurüsten. Denn dort gibt es optimale sportliche Accessoires wie Laufhandschuhe, Beanies und warme Laufbekleidung, die den Temperaturen trotzt.

Da muss man wirklich keine Angst haben, dass kurz vor den Feiertagen die besten Geschenke bereits weg sind – denn sie warten nur darauf, gekauft, eingepackt und verschenkt zu werden. miz

© Südhessen Morgen, Freitag, 14.12.2018