Schönes für die Mama

Anzeige

Frühstück ans Bett, Gedichte oder selbst gebastelte Geschenke: An ihrem Ehrentag lassen sich Mütter gerne verwöhnen und freuen sich über eine kleine Aufmerksamkeit von ihren Lieben. Blumen und Pralinen sind dabei natürlich echte Klassiker unter den Geschenken. Doch wie wäre es mit ein bisschen Abwechslung?

Ein leckeres Frühstück können schon kleinere Kinder vorbereiten. Etwas ältere können sich mit Unterstützung vom Papa auch an ein Lieblingsessen ihrer Mutter wagen – anschließenden Abwasch natürlich inklusive. Wer tiefer in den Geldbeutel greifen will, entscheidet sich für eine Essenseinladung in ein schickes Restaurant. Viele Cafés und Restaurants haben auch einen speziellen Muttertagsbrunch auf der Speisekarte.

So lieb Mütter ihre Familie auch haben – manchmal sehnen sie sich nach einer kleinen Auszeit. Warum also nicht mal einen Gutschein für einen Wellnesstag im Spa oder einen Besuch bei der Kosmetikerin verschenken? Wird dies mit einem selbst gebastelten Gutschein fürs Einkaufen, Kochen oder den Wohnungsputz kombiniert, finden Mamas auch wirklich die Zeit für entspannte Verwöhnmomente.