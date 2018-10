Seit 25 Jahren im Dienste der Zahngesundheit

2018 ist ein besonderes Jahr für die Praxis Prof. Dr. Fred Bergmann und Partner: Was vor einem Vierteljahrhundert als Zahnarztpraxis mit moderner fachlicher Ausrichtung begann, ist heute ein „Center of Excellence“ der zahnmedizinischen Versorgung mit nationaler und internationaler Anerkennung. Ein Team von auf ihrem Spezialgebiet zertifizierten Behandlern bietet den Patienten in enger Zusammenarbeit das gesamte Spektrum der modernen Zahnmedizin.

Die zweite Komponente, die den Erfolg des Zentrums für Zahnmedizin sichert, ist eine zukunftsorientierte Ausstattung der Praxis. Die digitale Welt als sichere Grundlage für Chirurgie, Implantologie und Prothetik hat bei ihrer Arbeit einen festen Platz. Von der ästhetischen Zahnheilkunde über die computergestützte 3D-Diagnostik bis hin zur Parodontologie, Endodontie und Versorgung mit Vollkeramik greift die Praxis auf eine erstklassige Ausstattung zurück. 25 Jahre war sie mit der Technik immer einen Schritt voraus – und wird das auch weiter bleiben. Aber um eine erfolgreiche Praxis zu führen, muss man nicht nur technisch stets einen Schritt voraus sein, wichtig sind auch gute und freundliche Mitarbeiter. Ohne die hervorragende Zusammenarbeit von Ärzteteam und Mitarbeiter, kann sich kein Erfolg einstellen.

Berufung zum Professor

Neben dem 25. Jubiläum gab es in diesem Jahr noch etwas anderes zu feiern – Dr. Fred Bergmann wurde zum Professor der Implantologie berufen. Im Rahmen einer akademischen Feier hat die University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry Luxembourg (DTMD University) ihn im Juli zum Professor berufen. Solche Auszeichnungen sind nicht nur Ehre und Anerkennung der beruflichen und wissenschaftlichen Tätigkeit, sondern auch eine tägliche Verpflichtung, permanent das aktuellste Fachwissen zur bestmöglichen Therapie der Patienten zu liefern.

Spezialisten in ihren Gebieten

Jeder Fall, der in der Viernheimer Praxis für Oralchirurgie behandelt wird, ist einmalig. Die Möglichkeiten der modernen Zahnheilkunde sind so vielfältig, dass der einzelne Zahnarzt nicht in der Lage ist, wirklich alle Disziplinen im Optimum zu beherrschen. Diese Vielfalt der Aufgaben kann nur in einem eingespielten Team bearbeitet werden, das alle Facetten der Zahnmedizin abbildet und dabei auch bestens ausgebildet ist. Deshalb hat das Zentrum für Zahngesundheit in den 25 Jahren seines Bestehens immer auf permanente Weiterbildung des Ärzteteams und der Mitarbeiter gesetzt. Das Leistungsspektrum der Zahnärzte reicht über die computergestützte 3D-Diagnostik zur Behandlung der Patienten in den Bereichen Ästhetik, Chirurgie, Implantologie, Paradontologie, Endodontie und Vollkeramik. Selbstverständlich werden größere Eingriffe auch im Dämmerschlaf und Vollnarkose durchgeführt. Neben speziellen Angeboten für Angstpatienten oder Kinder werden auch Maßnahmen wie Funktionstherapie, Eigenbluttherapie und Schienentherapie durchgeführt.

Enge Zusammenarbeit

Neben den vielen Patienten, welche die Praxis für ihre zahnärztliche Behandlung aufsuchen, wird auch ein großer Teil von Patienten für spezielle Behandlungen wie Implantatbehandlung, Knochenaufbau, Parodontologie, aber auch größere komplexe Zahnbehandlungen in Vollnarkose von anderen Zahnärzten an die Praxis Prof. Dr. Bergmann & Partner überwiesen. Wenn man zu einer Behandlung ins Zentrum für Zahngesundheit überwiesen wird, werden alle Untersuchungen und Behandlungen mit dem Hauszahnarzt abgestimmt. Nach der Behandlung in Viernheim wird die weitere Versorgung dann wieder an gewohnter Stelle übernommen. Ergänzt wird das Portfolio der Praxis durch das eigene zahntechnische Labor.

Arbeit überzeugt Fachmedien

Nicht nur von ihren Patienten erhalten die Ärzte positive Rückmeldungen. Auch Medien und Fachinstitutionen bewerten die Arbeit der Praxis fachlich mehr als überzeugend. So gehört das Zentrum für Zahngesundheit zurecht zu den Top 100 der führenden Praxen Deutschlands für Implantologie und Zahnheilkunde. Das bestätigt beispielsweise die FOCUS Ärzteliste der Top 100 führenden Praxen Deutschlands: Seit vielen Jahren hat Prof. Dr. Bergmann dort einen festen Platz unter den führenden Implantat-Spezialisten Deutschlands.

Zudem ist die Praxis akkreditierte Lehr und Forschungspraxis der Universität Frankfurt, sowie Akademische Lehrpraxis der University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry Luxembourg (DTMD University). Prof. Dr. Bergmann ist als Präsident der DGOI (Deutsche Gesellschaft für orale Implantologie) permanent mit der aktuellen Entwicklung vertraut und in der Lehrtätigkeit engagiert. Dank dieser durchweg positiven Resonanzen, können sich die Patienten der Viernheimer Praxis für Oralchirurgie sicher sein, stets von kompetenten Ärzten behandelt zu werden.

Prof. Dr. Bergmann und sein Ärzteteam steht seinen Patienten an allen Werktagen zur Verfügung. Neben Prof. Dr. Fred Bergmann sind im Zentrum für Zahngesundheit noch folgende Partner aktiv: Dr. Axel Wunder, Dr. Eva Endlweber, Dr. Monika Bottelberger und Dr. Christina Haupt . red/lg

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.10.2018