Seit 1961 steht EP:Electro Helfrich seinen Kunden als Partner mit seinen Bereichen Elektrofachhandel, Kundendienst und Elektrotechnik zur Seite und dies ganz getreu dem Motto „Service macht den Unterschied“. Wer auf der Suche nach hochwertigen Premium-Marken, einer angenehmen und entspannten Verkaufsatmosphäre, kompetenter, auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichteten fachmännische Beratung sowie umfangreichen Service- und Dienstleistungen für die gekauften Produkte ist, bei EP:Electro Helfrich an der richtigen Adresse.

An den beiden Standorten in der Wallstadter Straße 4 in Viernheim und der Oberdorfstraße 5 in Heddesheim legen die fast 50 Mitarbeiter großen Wert auf den perfekten Service. Von der umfangreichen Beratung über die bequeme Lieferung und Montage bis hin zur Verlängerung der Herstellergarantie reicht das Serviceangebot von EP:Electro Helfrich. Auch bei Fragen hat das Team stets ein offnes Ohr für seine Kunden. Und sollte das Gerät einmal kaputt gehen, ist dies auch kein Problem, denn in der eigenen Werkstatt reparieren die speziell geschulten Service-Techniker die Elektro-, Haushalts- und Fernsehgeräte.

Als kompetenter Partner in nahezu allen Bereichen der Elektro- und Gebäudetechnik nimmt sich das mittelständige Familienunternehmen auch aktuellen Themen wie erneuerbare Energien und Smart-Living an. Wer plant, sich ein Elektrofahrzeug anzuschaffen, benötigt zusätzlich eine Ladevorrichtung, um sein Auto bequem Zuhause laden zu können. Wenn es um die Beratung und die Errichtung einer solchen Ladesäule geht, sind die Experten des Familienbetriebs der richtige Ansprechpartner. Kompetent geben sie den Interessieren alle notwendigen Informationen und helfen ihnen, sich für die für sie passende Variante zu entscheiden. Zudem betreibt EP:Electro Helfrich die einzige Elektrotankstelle Viernheims.

Das Interesse, das eigene Zuhause zum Smart Home zu machen, nimmt beständig zu. Mittlerweile ist es relativ einfach, sein Heim mit cleveren Geräten ein bisschen komfor-tabler, sicherer und energieeffizienter zu machen. Immer mehr Menschen setzen daher auf die Vorzüge vernetzter Geräte. Aber trotzdem sind bei den meisten noch viele Fragen zum Thema vorhanden: In welchen Bereichen ist der Einsatz von smarten Geräten wirklich sinnvoll? Womit lassen sich die intelligenten Geräte steuern? Wie sieht die praktische Umsetzung aus? Das Team von EP:Electro Helfrich verkauft aber nicht nur die passenden Produkte, sondern unterstützt die Kunden auch beim Einrichten. red/lg

