Shuttle-Busse fahren wieder

Auch in diesem Jahr können die Organisatoren den beliebten Shuttle-Bus anbieten. Für die Logistik und Durchführung zeichnet das Unternehmen Holger Tours verantwortlich, das mit vier Bussen auf vier miteinander verbundenen Rundkursen im Einsatz sein wird.

Die Busse starten jeweils um 18 Uhr ihre Fahrt und warten nach einer Runde wieder an den Umsteigepunkten auf den Anschlussbus aus den benachbarten Stadtteilen. Sie werden bis 23 Uhr etwa zweimal pro Stunde auf ihrem Kurs fahren. Die Haltepunkte der Linien befinden sich an zentralen Stellen innerhalb der Stadtteile und werden von „Lange Nacht-Guides“ betreut. Die Schüler des Karl-Friedrich-Gymnasiums geben an den Haltepunkten Auskunft.

Kostenfreies Angebot

Die Nutzung des Shuttles ist kostenfrei. Für Fahrgäste steht am 3. November von 18 bis 24 Uhr folgende Info-Hotline (zum regulären Mobilfunktarif) zur Verfügung: 0176/12 80 52 20.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018