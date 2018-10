Sich von der Musik treiben lassen

Was wäre eine Kerwe schon ohne Musik? Ganz genau, nichts, denn ohne die richtige musikalische Taktvorgabe kommt die Stimmung womöglich aus dem Rhythmus. Doch hier brauchen sich die Besucher keine Sorgen zu machen, denn die Veranstalter haben tolle Künstler und Musiker auf die drei Kerwe-Bühnen eingeladen.

Jedes Jahr beliebt sind „Just for Fun“, die mit ihren Rock ’n’ Roll-Klassikern der 50er und 60er Jahre immer wieder aufs Neue die Stimmung anheizen und für eine Menge Groove sorgen.

Besonders freuen können sich Besucher dieses Jahr auf Cris Cosmo: Der Musiker steht mit seinen deutschen Texten für Sommer, Liebe und einen Hauch Revolution. Durch seinen handgemachten Pop, Latino-Reggae-Einflüsse und clubbige Livebeats bindet er das Publikum spielerisch und leicht mit ein und lässt es mit Begeisterung und einem breiten Lächeln zurück.

Ein Programm aus Klassikern, unter anderem von James Brown, Joe Cocker oder Rod Stewart, gemischt mit etwas Deep Purple oder auch aktuellen Chartstürmern bieten N.S.A., so diese Titel den Musikern gerade passen.

Ganz nach ihrem Namen präsentiert sich die Barely Young Band, die zwar gerade noch jung, aber gerade alt genug sind, um die größte Zeit des Rock selbst erlebt zu haben. Mit Songs, die jeder kennt, aber die wenigsten Bands spielen, bringen sie Rock authentisch auf die Bühne.

Stimmgewaltig und wunderbar zeigt sich auch die Palatino Blues Band – für alle die den Blues haben und mögen.

Er eröffnet die erste Kerwebühne gleich am Samstag: B.B. Kusch ist ein bekannter Alleinunterhalter in der Region. Ob mit Akustikgitarre oder Keyboard – er hält Jung und Alt in bester Stimmung und gestaltet den Einstand in die Kerwe kurzweilig und unterhaltsam.

Die Kerwe abschließen werden unter anderem die Kerwe Chaos Band, die sich tatsächlich auf der Feudenheimer Kerwe gründeten und aus dem Programm nicht mehr wegzudenken sind.

Außerdem die Gruppe Crush, die mit Spaß- und Livemusik von AC/DC bis ZZ Top bekannt ist und schon für viele unvergessliche Erlebnisse sorgte. Viel Spaß! red

