Simultane Nutzung

Bevor beide großen Kirchen in Seckenheim jeweils eigene Gotteshäuser bauten, gingen sie zu getrennten Gottesdiensten in die von Mannheims Schlossbaumeister Sigismund Zeller errichtete, am 20. November 1738 eingeweihte und bis 1869 simultan genutzte St. Aegidiuskirche.

Kirchenneubau

Sie war absehbar zum Ende des 19. Jahrhunderts zu klein und so zogen die Protestanten, nachdem sie mit dem Areal des ehemaligen Gasthauses „Zum Karpfen“ einen geeigneten Platz an der Hauptstraße gefunden hatten, 1869 aus. Während die Zeller-Kirche Anfang des 20. Jahrhunderts einem neobarocken Neubau der Katholiken weichen musste, der äußerlich dem heutigen Gebäude ähnelt, aber zuvor wesentlich kleiner war.

Von Zellers Plan übrig geblieben ist der Kirchturm, zumindest die Form und die unteren Etagen, denn dieser wurde um ein Stockwerk erhöht, aber wieder mit der von Zeller gestalteten welschen Turmhaube versehen. hat

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018