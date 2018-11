„Sing mit uns“

Weihnachten ist eine ganz besondere Zeit: Familie, Geschenke, Gerüche, Lichter – und irgendwie sind alle ganz sentimental, erinnern sich gerne an ihre Kindheit, an Geschichten unterm Tannenbaum und vor allen Dingen an Weihnachtslieder. Beim ersten Capitol-Weihnachtsmitsingkonzert am 23. Dezember möchte das Veranstaltungshaus an ganz viele dieser Lieder erinnern. Capitol-Chef Thorsten Riehle lädt Künstler aus dem Capitol-Ensemble auf die Bühne ein, die mit ihm gemeinsam Weihnachten ins Haus zaubern werden. Da wird gemeinsam auf der Bühne, vor allen Dingen aber mit dem Saal zusammen gesungen. Für die nötige Textsicherheit sorgen da schon die Liedblätter. Und natürlich erzählen die Künstler auf der Bühne auch Geschichten, mal besinnlich, mal fröhlich, so wie es zu Weihnachten dazu gehört. Mit dabei sind Jeannette Friedrich, Barbara Grabowski, Daniel Würfel und Guiseppe Comu, zusammengestellt vom künstlerischen Leiter des Hauses Georg Veit und musikalisch begleitet von Daniel Prandl am Flügel. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018