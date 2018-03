Smarte Sicherheit – auch im Alter

Anzeige

Bis ins hohe Alter in den eigenen vier Wänden wohnen – das wünschen sich die meisten Haus- und Wohnungsbesitzer. Viele von ihnen wollen das Leben möglichst sorglos und gut geschützt genießen und auch auf Reisen wissen, dass daheim alles in Ordnung ist. Moderne Alarmanlagen können genau diesen Wunsch erfüllen. Sie schlagen etwa bei einem Einbruch, Brand oder Wasserschaden Alarm und lassen sich vor Ort oder per Smartphone beziehungsweise Tablet aus der Ferne steuern. Und sie können noch mehr: Mit der passenden Smart-Home-Funktion gibt es die Möglichkeit, das Licht an- und auszuschalten oder die Rollläden zu öffnen – so sorgt die smarte Alarmanlage auch für mehr Wohnkomfort.

Sicherheitssysteme per Touch-Screen bedienen

Herzstück des Sicherheitssystems ist eine Alarmzentrale. An diese werden Komponenten wie Alarmsirene, Rauchwarn- und Wassermelder angeschlossen – und das per Kabel oder Funk. Die Funklösung bietet sich besonders bei Bestandsbauten an. So müssen keine zusätzlichen Kabel verlegt werden. Über ein Touch-Bedienteil lässt sich die Anlage einfach bedienen, so dass auch ältere Menschen kein Problem haben, ihre Sicherheit daheim zu steuern.

Der erste Schritt zur Planung eines Sicherheitssystems ist ein Vor-Ort-Check. Ein Fachmann deckt bei einem solchen Check Sicherheitslücken auf und berät, wie individueller Gebäudeschutz und Wohnkomfort per Alarmanlage realisiert werden können. Zudem bauen Fachunternehmen die Anlage richtlinienkonform ein und warten sie. Vertrauen sollte man nur Sicherheitssystemen, die von Prüfstellen anerkannt sind.