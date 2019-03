So gelingt der Innenausbau

Versierte Heimwerker können ordentlich Geld sparen, wenn sie beim Innenausbau eines Neubaus oder bei einer Modernisierung selbst Hand anlegen und Eigenleistungen einbringen. Wichtig für ein gutes Gelingen und Freude an den Ausbauarbeiten ist der Einsatz von professionellem Werkzeug.

Parkett- oder Laminatboden: Dehnfuge richtig auslegen

Einen Parkett- oder Laminatboden schwimmend verlegen kann zum Beispiel fast jeder. Mit der kritischste Punkt dabei ist der Wandabstand, die sogenannte Dehnfuge. Einerseits muss sie groß genug ausfallen, damit der Boden arbeiten kann und sich nicht aufwölbt. Andererseits soll sie so klein sein, dass sie komplett unsichtbar unter der Sockelleiste verschwindet. Sicherheit geben hier Abstandshalter. Sie werden zwischen Wand und Bodendiele eingelegt, der Abstand lässt sich durch einen Drehknopf millimetergenau regulieren. Auch Wandunebenheiten lassen sich damit gut ausgleichen. Das umständliche Hantieren mit Klötzchen oder Keilen, das oft genug unschöne Spuren an der frisch gestrichenen Wand hinterlässt, kann man sich so ersparen.

Trockenbau: Baumaterialien halten und Profile kürzen

Etwas mehr Vorkenntnisse erfordert der Trockenbau – zum Beispiel beim Ausbau eines Dachbodens. Unentbehrliche Helfer sind hier Decken- und Montagestützen mit dem GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Damit können Plattenmaterialien aller Art, aber auch Dachlatten oder Metallleisten bis zur endgültigen Befestigung sicher fixiert werden. Für Dachschrägen sollten die Auflageplatten der Montagestützen in alle Richtungen um 45 Grad schwenkbar sein. Vorteilhaft sind auch Teleskopmechanismen, die ein Mann ohne Weiteres alleine bedienen kann. Für Unterkonstruktionen aus Metallprofilen sollte eine Blechschere mit hoher Schneidleistung zur Hand sein, die so handlich ist, dass sie auch kleine Radien schneiden und an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt werden kann.

Türfutter setzen: So gelingt das Fixieren und Ausrichten

Das Futter für eine Innentür mit Montageschaum selbst zu setzen, ist kein Problem, wenn dabei Türfutter-Montagestreben und -Richtzwingen eingesetzt werden. Damit lässt sich das Futter in der Mauerfuge positionieren, exakt rechtwinklig ausrichten und bis zum Ausschäumen sicher fixieren.

Wichtig sind dabei Werkzeuge mit schonenden Auflageflächen. Sie verhindern, dass das neue Türfutter oder die Wand darum herum beschädigt werden, und sie verhindern unschöne Kratzer oder Dellen. djd

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.03.2019