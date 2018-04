So klappt ’s mit dem Traumjob

Anzeige

Fachvorträge

Welcher Beruf passt zu mir? Worauf kommt es in einer zeitgemäßen Bewerbung an? Wie hinterlasse ich einen guten ersten Eindruck? Mit diesen und vielen weiteren Fragen kommen die Besucher zur Messe. Antworten erhalten sie in den zahlreichen Fachvorträgen und Präsentationen, die im Rahmen der Jobmesse von verschiedenen Referenten gehalten werden. Im Anschluss stehen die Redner selbstverständlich für weiterführende Fragen zur Verfügung.

Videobewerbung by Talentcube

Es muss nicht die klassische Bewerbungsmappe sein. Eine individuelle Bewerbung geht auch anders – zum Beispiel per Smartphone-App. Das Start-up Talentcube hat eine Anwendung entwickelt, mit der sich Karriereinteressierte innerhalb weniger Minuten ohne klassisches Anschreiben per Video und Lebenslauf eine persönliche und einzigartige Bewerbung erstellen können. Auf der jobmesse mannheim stellt das Unternehmen die kostenlose App vor. Der eine oder andere Besucher wird die Talentcube-App aus der Sendung „Die Höhle der Löwen“ kennen, wo die Gründer einen fetten Deal an Land ziehen konnten. Zum Thema „Auf jeden Job der Welt per Video bewerben – so sicherst du dir deinen Traumjob!“ bietet Sebastian Hust, CEO und Mitgründer der App Talentcube, auf der Messe Workshops an. imp

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.04.2018