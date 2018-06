So vielfältig wie die Vogelstang selbst

Anzeige

Jugendchor Vogelstang: Hervorgegangen aus dem Kinderchor der Evangelischen Vogelstang-Gemeinde wurde 2014 die Kantorei Vogelstang gegründet. Sie ist eine Chorschule für Kinder und Jugendliche und besteht aus einem Chor für Vorschüler, zwei Grundschulchören sowie einem Jugendchor. Alle Kinder und Jugendlichen bekommen eine fundierte sängerische Ausbildung. Die rund 85 jungen Menschen lernen hier den Umgang mit der eigenen Stimme, das Singen im Chor – auch mehrstimmig. Sie lernen das Singen nach Noten, entdecken klassische und moderne Musik und können bei Konzerten, Opern und Musicals auftreten sowie in Gottesdiensten und bei Krippenspielen singen. Die Chorschule arbeitet methodisch nach den musikpädagogischen Ideen von Kodály, um altersgerecht den Umgang mit Rhythmus, Melodien und Notenschrift zu erlernen. Sebastian Osswald, Kantor und Organist der Evangelischen Vogelstang-Gemeinde, leitet die Chorschule. Der Jugendchor wird bei der Benefiz-Matinée einen Auszug aus dem aktuellen Musical „ABBA“ vorstellen.

Bernd Nauwartat: Bernd Nauwartat ist eine der bekanntesten Stimmen des Capitol Mannheim. Als Hauptdarsteller in über zehn Musicalproduktionen mitwirkend, steht er seit mehr als einem Jahrzehnt auf der Bühne dieses Hauses. Und mindestens genauso lange hält ihm sein Publikum auch die Treue. Bernd Nauwartat – das ist der Mann mit der sanften Stimme, der aber, wie bei „Ladies Night“, auch ganz schön aus sich raus kann.

Ilya Lapich: Der Bariton Ilya Lapich wurde im russischen Rostow am Don geboren. Bereits während seines Schauspielstudiums an der dortigen Hochschule spielte er diverse Rollen am Maxim-Gorki-Akademietheater. 2012 nahm er das Gesangsstudium an der Staatlichen Hochschule für Theater und Kunst in Moskau auf, das er 2015 abschloss. Sein Debüt gab er 2014 als Graf Robinson (Il matrimonio segreto). 2015 nahm er an der Sängerakademie der Oper Monte Carlo teil. Seither war er auf namhaften Festivals, wie dem Internationalen Festival der jungen Sänger der Kammeroper Rheinsberg oder dem Beethoven Festival Bonn, zu hören. Seit der Spielzeit 2016/2017 ist er Mitglied des Internationalen Opernstudios, ab der Spielzeit 2018/2019 Solomitglied im Ensemble am Nationaltheater Mannheim. 2017 war er Stipendiat des Richard Wagner-Verbandes International Mannheim bei den Bayreuther Festspielen.

Evgenia Selina: Evgenia Selina ist lyrischer Sopran. Geboren in Moskau, hat sie die Russische Akademie für Theaterkunst (Musiktheater) in Moskau von 2011 bis 2015 besucht und mit dem Abschluss Fachdiplom Bachelor beendet. Sie hat seitdem mit Erfolg an mehreren Wettbewerben teilgenommen, zum Beispiel der International Christmas singing Competition 2015 in Minsk und der Competizione dell’ Opera 2017 in Linz. Für 2018 wurde sie unter anderem vom Richard Wagner-Verband Mannheim International als Stipendiatin für die Bayreuther Festspiele ausgewählt.

Mimi mit dem Kontrabass: Ganz nah und mitten im Geschehen: Gekonnt und mit viel Charme mischt sich das Duo „Mimi mit dem Kontrabass“ dem Anlass entsprechend auch mitten unter das Publikum und bespielt somit jede Bühne – vom Festival bis hin zum intimen, gänzlich unverstärkten Auftritt. Neben bekannten Evergreens der letzten Jahrzehnte reihen sich Titel aus eigener Feder nahtlos in das Repertoire ein. Mit ihren selbstbewussten und eigenwilligen Interpretationen zeitloser Klassiker verzaubert Mimi ihre Zuhörer – eine schöne musikalische Begegnung.

Carlos Graci: „Für die Liebe und das Essen muss man sich Zeit nehmen“, so Carlos Graci. Er wuchs in Sizilien auf und hatte schon als Kind ganz große Freude am Singen. Als singender Pizzabäcker aus Ludwigshafen ist er nicht nur im Rhein-Neckar-Raum, sondern darüber hinaus bekannt, und ein Besuch in seiner Pizzeria Da Fabri ist immer etwas ganz Besonderes. Ja, wenn Carlos zum Mikrofon greift und dabei seine kräftige Tenorstimme erhebt, verwandelt sich in Sekundenschnelle seine kleine Pizzeria musikalisch in ein prunkvolles Operettenhäuschen.

Shirley Bridge: Shirley Bridge ist eine karibische Sängerin, die viel Lebensfreude und gute Laune versprüht. Mit ihrem Temperament vermag sie das Publikum mitzureißen. Die Bühne ist ihr Leben und es bedeutet ihr sehr viel, ihre Zuhörer begeistern zu dürfen. In ihrem Repertoire sind Balladen, aber auch Pop und Soul. Ihr Auftritt ist ein wenig Schnuppern an der Karibik.

Theo Buchholz: Er ist von erster Stunde an bei der Benefiz-Matinée dabei, und viele Besucher kommen nur wegen ihm. Theo Buchholz begeistert in gewohnter Art und Weise das Publikum mit Songs von legendären Showgrößen wie Frank Sinatra und Elvis bis zu aktuellen Hits von DJ Ötzi und Andreas Gabalier. Unterhaltsam, vielseitig und beeindruckend singt er in sechs Sprachen. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.06.2018