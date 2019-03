Sommer, Sonne, Meer

Die Weite des Meeres und die Unbeschwertheit eines schönen Strand-Tages hat man gleich im Sinn, wenn man in Lampertheim im Laden am Dom den Schmuck der Saison sieht: Meeres-Muscheln sind in Ketten, Ohrringen und Ringen verarbeitet. In Silber gefasst, wird ihnen der verdiente Glanz verliehen. „Dieser Sommer-Schmuck aus dem Meer, ist eines meiner persönlichen Highlights im Moment“, verrät Soscha Tucker, Inhaberin des Landens am Dom.

Selbstverständlich findet sich dort auch die passende Mode für die warme Jahreszeit. „Vor allem Leinen ist derzeit en vogue“, sagt Tucker und gibt damit einen weiteren Einblick in das aktuelle Sortiment. Die Leinen-Kleider sind in allen möglichen bunten Farben zu haben. Somit findet jede Dame das Richtige für sich – genau passend zu ihrem Farb-Typ. red/pr

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.03.2019