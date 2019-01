Als die Sweet Soul Music Revue im März 2009 Premiere im Mannheimer Capitol feierte, ahnte niemand, was für eine Erfolgsgeschichte folgen sollte: Über 400 Konzerte im gesamten deutschsprachigen Raum und darüber hinaus hinterließen ihre Spuren.

Die Sweet Soul Music Revue steht für Soul pur. Im Rahmen der „10 Year Anniversary“-Tour verneigt sie sich mit einem besonderen Jubiläumskonzert am Samstag, 23. März, in ihrer Geburtsstätte im Capitol in Mannheim vor den Soul-Giganten Amerikas sowie den nicht minder bekannten Plattenlabels dieses Genres und bringt die goldene Soul-Ära authentisch auf die Bühne. red

