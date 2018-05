Anzeige

Tomaten im Winter, Chicorée auch im Sommer: Im Handel sind viele Gemüsesorten mittlerweile das ganze Jahr über erhältlich, der Begriff „Saisongemüse“ verliert zusehends an Bedeutung. Eine der wenigen Ausnahmen ist vielleicht noch der Spargel, den es hierzulande meist erst ab Mitte April gibt.

Spargel schmeckt in vielen Varianten und zu vielen Beilagen. Nur matschig darf er nicht sein. Ins Wasser kommt er deshalb erst, wenn es schon kocht – und dann rechtzeitig wieder raus. „Spargel sollte nicht länger als 20 Minuten kochen“, warnt Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Beelitzer Spargelvereins. Geschält werden muss weißer Spargel zudem sehr gründlich. Bei grünem reicht es, die Enden abzuschneiden.

Spargel verliert beim Kochen etwas von seiner Farbe. Durch ein wenig Zitronensaft im Sud lässt sich das vermeiden. Grüner Spargel bleibt grün, wenn er nach dem Kochen schnell in Eiswasser abgeschreckt wird. Um matschige Spargelköpfe zu vermeiden, sind spezielle Spargeltöpfe mit Siebeinsatz praktisch. In ihnen können die Spargelstangen aufrecht stehend gegart werden. Das Wasser sollte nur zwei Drittel der Stangen bedecken, so dass die Spargelspitzen bei geschlossenem Deckel im Wasserdampf garen.