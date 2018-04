Spiel mit dem Feuer

Anzeige

Wer kennt das nicht: Herbst und Winter stellen die Gesundheit und das Wohlbefinden jedes Jahr aufs Neue auf eine harte Probe. Regen, Schnee, Sturm und Kälte zehren an den Nerven, Tageslichtmangel schlägt uns aufs Gemüt. Zu jener unwirtlichen Jahreszeit sehnt man sich mehr denn je nach einem Zuhause voll behaglicher Wärme und Gemütlichkeit. Kaminöfen bewirken dabei wahre Wunder: Im Handumdrehen befeuert, verwandeln sie jedes Wohnzimmer in eine angenehm warme Wohlfühloase. Sie tauchen den Raum in stimmungsvolles Licht - flackernde Flammen und beruhigendes Knistern schaffen eine einzigartige Atmosphäre meditativer Ruhe und Entspannung. Ein prasselndes Kaminfeuer ist purer Luxus für die Sinne.

Aufwertung des Zuhauses

Im Rahmen einer umfangreichen Kaminofenausstellung informiert die Baumesse Bad Dürkheim ihre Besucher deshalb über zahlreiche verschiedene Möglichkeiten, das eigene Zuhause durch einen stilvoll designten Kamin weiter aufzuwerten.