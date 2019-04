Spiel, Spaß und Party

Wer als Erwachsener auf der Frühjahrsmesse Unterhaltung sucht, hat viele Möglichkeiten. Ob gemütliches Essen und Trinken mit Freunden, Nervenkitzel bei einem der zahlreichen Fahrgeschäfte oder ein Bummel über den Platz – das ist an allen Messetagen möglich. Zusätzlich finden noch weitere Veranstaltungen statt. So sucht Speyer 2019 bereits zum dritten Mal den Platzhirsch. Das verspricht ein Riesenspaß zu werden: Am Freitag, 12. April, um 18 Uhr geht es los, und auf der Speyerer Frühjahrsmesse wird ein Platzhirsch gesucht. In verschiedenen Spielen wie zum Beispiel einem Quiz mit Schuss, Naschen nach Zahlen, einer Spritztour, bei „Ran an den Speck“ oder „Shopping Queen“ treten vier Teams mit je vier Personen gegeneinander an und versuchen, die Hirsch-Krone unter der Kontrolle verschiedener Jurymitglieder zu erkämpfen. Jedes Team kämpft um die Siegerprämie für eine gemeinnützige Organisation. Noch am selben Abend wird ein Spendencheck in Höhe von 1000 Euro an das Siegerteam übergeben.

Ein weiteres Event steht gleich darauf am Samstag, 13. April, auf dem Programm. Um 20 Uhr kommt ein Idol in den Biergarten der Firma Lemke. Elvis Presley ist nun seit über 50 Jahren weltbekannt. Heute ist er immer noch der König des Rock’n’Roll. Rod Lane, der schon mit der Original-Elvis-Band live in Hamburg und Las Vegas auftrat, hält als einer der weltweit besten Interpreten den Mythos am Leben. So können sich die Besucher der Speyerer Frühjahrsmesse 2019 in die glanzvolle Zeit des King of Rock’n’Roll zurückversetzen lassen. red

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 05.04.2019