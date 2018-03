Stände, Vorträge und buntes Programm

Anzeige

Am Wochenende, 24. und 25. März, findet die diesjährige Leistungsschau des Bunds der Selbstständigen Feudenheim (BDS) in der Kulturhalle, an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr, statt. Zur Eröffnung der Veranstaltung spricht Nikolas Löbel, MdB, um 14 Uhr. „Nach der ganzen Vorbereitungsarbeit freuen wir uns nun auf die zwei Tage“, sagt BDS-Vorsitzende Doris Kirsch.

Interessantes für Besucher

Die BDS-Mitglieder informieren an ihren Ständen, die sowohl im Foyer als auch im Saal der Kulturhalle aufgebaut sind, über ihre Arbeit, ihr Leistungsspektrum und beantworten Fragen. Ein buntes Bühnenprogramm sorgt bei der Leistungsschau für Kurzweile. So werden die neuesten Mode- und Frisurentrends am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr gezeigt. Die Musikschule hat ihren Auftritt am Samstag um 15.45 Uhr, am Sonntag um 16.30 Uhr wird die Kampfkunst- und Gesundheitslehre Shaolin Wing Chun Chuan (S.W.C.C.) auf der Bühne gezeigt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Gewinnspiel des BDS, dessen Erlös dem Tierheim Mannheim zugute kommt. Die Teilnahmescheine gibt es für jeweils zwei Euro am BDS-Stand im Foyer. Die Gewinner werden am Sonntag, 25. März, um 17 Uhr auf der Bühne ausgelost. Im Seminarraum wird an beiden Tagen ein vielseitiges Vortragsprogramm angeboten. Los geht es damit am Samstag, 24. März, von 13 bis 13.30 Uhr mit einem Beitrag der Allianz Generalvertretung Hess und Kaiser zum Thema „Aussagen zum aktuellen Kapitalmarkt und Handlungsfähigkeit“. Von 14.30 bis 15 Uhr präsentiert Hörgeräte Feudenheim Neuheiten. Die Stuckateur Bauer GmbH informiert von 16 bis 16.30 Uhr über Schimmelsanierung, von 16.45 bis 17.15 Uhr ist Rechtsanwalt Michael Ramstetter zum Thema Vorsorgevollmacht zu hören. Auch am Sonntag, 25. März, beginnt das Programm im Seminarraum um 13 Uhr. Bis 13.30 Uhr referieren die M+S Energieberater zum Thema „Energieberatung und Sanierungsfahrplan“. Die LW Abwassertechnik berichtet von 14.30 bis 15 Uhr über Rohrsanierung, bevor es von 15.15 bis 15.45 Uhr um Gesundheit und Stressprävention mit dem Yoga Zentrum Waldkirch geht. Über Einbruchschutz und sicheres Wohnen informiert die Polizei von 16 bis 16.30 Uhr.

Die beliebte Vergissmeinnicht-Aktion des BDS-Feudenheim findet in diesem Jahr im Rahmen der Leistungsschau statt und zieht damit von der Hauptstraße zur Kulturhalle um. Die Lose gibt es am Samstag, 24. März, ab 11 Uhr vor dem Eingang zur Kulturhalle. imp