Stärker und gesünder in 30 Minuten

Seit August 2017 haben Frauen aus Viernheim und Umgebung eine Adresse für Fitness: In der Walter-Gropius-Allee 1 eröffnete die von Tennislegende Stefanie Graf mitgegründete Fitnesskette „Mrs.Sporty“ ihre Türen. Seitdem werden Frauen jeden Alters von dem fünfköpfigen Trainerteam betreut, motiviert, korrigiert und angeleitet: Neben der Clubmanagerin Barbara Kadzielawa sind Nicole Abel, Cornelia Will, Laura Eschwey, Lena Nussbaumer und Sophia Delgmann für die sportliche Betreuung zuständig.

Die größte Frauen-Fitnesskette in Europa ist auch in Deutschland unter den Top Ten aller Fitnessanbieter. Das Training ist effektiv – ein Intervall-Training in Zirkelform spart Zeit, trainiert den ganzen Körper und macht durch die abwechslungsreichen Übungen viel Spaß. Ausdauer und Kraft, Beweglichkeit und Stabilität, Koordination und Balance – Kein anderes Training schafft es, in so kurzer Zeit so viel abzudecken. „Mit nur zwei bis drei Mal Training für etwa 30 Minuten passt das Mrs.Sporty Training in jeden Terminkalender“, so die Clubinhaber Daniela Stürmer und Steffen Klein. „Und mit den flexiblen Trainingszeiten gibt es keine Ausreden mehr“, so die Inhaber weiter.

Viele Frauen sind zudem verblüfft, wenn sie zum ersten Mal den Trainingsraum sehen. Herkömmliche Kraftgeräte fehlen, stattdessen wird an den 1,60 Meter hohen Bildschirmen trainiert, die wie ein Handydisplay aussehen. „Hier hat jede Frau ein individuelles Trainingsprogramm, welches auf ihre sportlichen und gesundheitlichen Ziele und Einschränkungen Rücksicht nimmt“ so Laura Eschwey, die bei Mrs.Sporty ihr duales Studium „Fitnessökonomie“ an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheit absolviert.