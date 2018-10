Startschuss fällt am Samstag

Der stattliche Jahrmarkt auf dem Schloss hat bereits seine Pforten geöffnet, wenn die Kerwefreunde loslegen. Am Samstag, 20. Oktober, finden sich die Kerwefreunde um 14.30 Uhr in der Seckenheimer Hauptstraße 105 bei „Rath – alles für Haus und Garten“ ein, wo sie die Kerweschlumbl begrüßen und in Empfang nehmen.

Kerwezug zieht Richtung Rathaus

Nach einigem Brimborium setzt sich der vom neuen „Kerweparrä“, Stadtrat Ralph Waibel, und den „Kerweborscht“ angeführte Zug dann in Richtung Rathaus in Bewegung. Mit auf dem Weg ist der von der Feuerwehrjugend getragene traditionelle „Riwweleskuchä“, die weithin hörbare Musik der Heddesheimer „Zahlekracher“. Begleitet und gesichert vom Roten Kreuz und der Feuerwehr geht es im dekorierten Kerwewagen über die Hauptstraße zum Rathaus.

Hier wartet das Kerwepublikum darauf, dass das Symbol der Kerwe, die Schlumbl, emporgezogen wird, damit sie das bunte Kerwetreiben überwachen kann. Dabei wird der neue „Kerweparrä“ erstmals predigen und man darf gespannt sein, was der rote Mann im schwarzen Dress so drauf hat.

Polizeischutz für Schlumbl?

Wie es mit dem Polizeischutz für die stets von Entführungen bedrohte Schlumbl in diesem Jahr aussieht, ist geheim. Die Schlumbl jedenfalls hat vor, das Seckenheimer Kerwevolk huldvoll vier Tage zu regieren. Vor dem Rathaus kann nach Herzenslust geschlemmt werden. Die Bewirtung leisten die Kerwefreunde und das Team unter Ute Wesch, die „Weschweiber“, mit Kaffee und Kuchen, mit der leckeren Kerwe-Bratwurst oder süffigem Kurpfälzer Secco – die Kerwefreunde bieten alles. Der Rummelplatz der Schausteller füllt sich anschließend auch, kein Wunder bei all den Sensationen und das bis nach Sonnenuntergang, wo im Festzelt bei der Feuerwehr schon längst beim ausverkauften Oktober-Kerwefest die Post abgeht. hat

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018