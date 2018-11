Strahlende Augen vorprogrammiert

Ludwigshafen.Die Tage werden zunehmend kürzer, ein untrügbares Zeichen dafür, dass die besinnlichen Weihnachtstage immer näher kommen. Um die in rund vier Wochen beginnende Adventszeit entspannt angehen zu lassen, sollte man sich nun bereits Gedanken über die Präsente für die Liebsten machen.

Inspirationen für Geschenke

Beim Bummeln durch die Einkaufsstraßen Ludwigshafens kann man sich beim Blick durch die Schaufenster und beim Stöbern durch die vielseitigen Auslagen Inspirationen für Überraschungen holen. Fällt einem dabei direkt das passende Geschenk für den Partner, die Schwiegereltern oder die beste Freundin in die Augen, heißt es zuschlagen, denn Geschenke wie modische Schals, schicke Krawatten oder das Lieblingsparfüm des anderen können bei einem Zuhause getrost auf das Auspacken am Weihnachtsfest warten. Wer Probleme beim Einpacken der Präsente hat, kann diese direkt im Geschäft verpacken lassen. Hierfür nehmen sich die Einzelhändler gerne Zeit, denn auch sie wollen, dass der Beschenkte bereits beim Auspacken strahlende Augen bekommt.

Mit besonders großer Vorfreude fiebern die Kleinen Weihnachten entgegen. Viele haben bereits mit dem Auftauchen der ersten Schokoladennikoläuse in den Geschäften mit dem Verfassen ihres Wunschzettels begonnen. Diesen sollten sich Eltern vor dem Besuch des verkaufsoffenen Sonntags einmal genau anschauen und sich überlegen, was davon sie ihrem Nachwuchs schenken möchten und was die Großeltern oder Paten übernehmen können. Wer entspannt das Weihnachts-Shopping betreiben möchte, der lässt am besten seine Kinder Zuhause. Wenn sie aber noch zu klein sind, um alleine zu bleiben, bieten sich die Großeltern als perfekter Babysitter an. Im Gegenzug kann man für diese dann auch direkt die Geschenke für die Enkel mitbesorgen. Und auch für den Stiefel, der am Nikolaustag am 6. Dezember bereitgestellt wird, lässt sich der Inhalt während des verkaufsoffenen Sonntags bei einem der teilnehmenden Einzelhändler kaufen. lg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.11.2018