Sturzgefahr rechtzeitig erkennen und ernst nehmen

„Es ist nichts, ich habe mich nur gestoßen“ – wenn Angehörige von Senioren angesichts blauer Flecken diese Begründung hören, sehen sie zunächst keinen Anlass zur Sorge. Häufen sich allerdings solche Vorkommnisse, sollte man genauer hinsehen: Viele ältere Menschen verschweigen beispielsweise, dass sie unter Schwindelattacken leiden und sich deshalb gestoßen haben oder sogar gestürzt sind. Groß ist die Angst, sich selber nicht mehr versorgen zu können oder gar die eigenen vier Wände verlassen zu müssen.

Übungen für die Balance

Welche Gefahr wiederkehrende Schwindelepisoden für die Betroffenen darstellen, ist ihnen oft nicht bewusst. Doch gerade für ältere Menschen kann ein Sturz schlimme Auswirkungen haben. Neben Prellungen, Verstauchungen, Knochenbrüchen und drohender Bettlägerigkeit schränken viele Schwindelpatienten ihre körperlichen Aktivitäten aus Angst ein und verlieren das Vertrauen in den eigenen Körper. So verschlimmert sich die Problematik immer mehr. Betroffene sollten daher nicht zögern, den Hausarzt zu konsultieren. Bei Schwindel im Alter können Gleichgewichtsübungen zur Stärkung der Balance helfen – spezielle Trainingsvideos finden sich beispielsweise unter schluss-mit-schwindel.de im Internet. Viele Ärzte verordnen zudem Arzneimittel – auch natürliche – gegen Schwindel.

Wer unter Gleichgewichtsstörungen leidet, braucht im Alltag Sicherheit. So sollte die Fortbewegung durch feste Hausschuhe, Antirutschsocken und Straßenschuhe mit flachen Sohlen und sicherem Profil unterstützt werden. Ist der Gang unsicher, geben Rollator oder Gehstock Halt.

Vorsicht: Viele Stürze in der Wohnung tragen sich zu, weil Türschwellen zu hoch sind oder die Teppichkanten lose liegen. Zudem sollten die Wege in alle Räume freigehalten werden – also sperrige Möbel umstellen oder austauschen. Ein schnurloses Haustelefon kann man in jeden Raum mitnehmen und das „Stolperkabel“ fällt weg. djd/imp

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.11.2018