Südpfalzstadt hat viel zu bieten

Als eines der Zentren in der Südpfalz hat sich Landau hervorgetan, denn dort wird viel geboten. Von Freizeit, Erholung und Einkaufen bis hin zum Genießen ist für jeden das Passende dabei. Für einen kurzen Erholungstrip, eine Weinprobe oder einen entspannten Shopping-Tag bietet sich Landau an.

Damit dies auch in Zukunft so bleibt, legt die Stadtverwaltung ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der Innenstadt. Dies beinhaltet den Plan, dass der innenstadt-relevante Einzelhandel vorrangig in der City angesiedelt werden soll und nicht auf Zentrenlösungen auf der sogenannten Grünen Wiese zurückgegriffen wird. Diese Strategie sorgt dafür, dass das Stadtzentrum, das über eine Verkaufsfläche von insgesamt 47 500 Quadratmetern verfügt, mit seinen Geschäftsstraßen gefördert wird, um die Angebotsvielfalt kontinuierlich zu steigern.

Aber nicht nur für den Einzelhandel hat sich Landau als perfekter Standort hervorgetan. Die günstige geografische Lage mit optimaler Vernetzung mit den leistungsstarken und beständig wachsenden Wirtschaftszentren Rhein-Neckar, Karlsruhe und dem französischen Elsass macht Landau als Wirtschaftsstandort für Unternehmen äußerst interessant. Zur Ansiedelung von Unternehmen bietet sich das Gewerbegebiet „Am Messegelände“, das sich über eine Gesamtfläche von 62 Hektar erstreckt, perfekt an. Über die A65 gelangt man schnell auf das Fernstraßennetz und Produkte können so auf direktem Weg über die Autobahnen an ihr Bestimmungsziel transportiert werden.

Landau ist aber nicht nur als Wirtschaftsstandort bekannt, sondern auch als beliebtes Touristenziel. In den um die Stadt gelegenen Weinbergen kann man sich bei einem Spaziergang vom stressigen Alltag erholen oder man wandert auf dem rund elf Kilometer langen Marktweg durch die schöne Landschaft. Mit rund 2000 Hektar Rebenbaufläche zählt die kreisfreie Stadt in der Südpfalz zu den größten Weinbautreibenden Gemeinden in Deutschland. Auch für Radurlauber bietet Landau den optimalen Ausgangspunkt. Von dort aus kann man auf unterschiedlich anspruchsvollen Routen die Weinberge, den Pfälzer Wald und die Rheinauen erkunden. Empfehlenswert ist auch ein Besuch der verschiedenen Parkanlagen. red/imp

