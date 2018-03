Symbolisches Ende des Winters

Anzeige

Der Sommertagszug ist ein Brauchtumsfest in der Kurpfalz und in den angrenzenden Gebieten. Traditionell wird es am Sonntag Laetare, also drei Wochen vor Ostern, begangen in diesem Jahr am 11. März. Der Brauch, das Ende des Winters mit einem großen Sommertagszug zu feiern, geht auf eine Jahrhunderte alte Tradition zurück. Als einer der ersten Orte nördlich des Neckars übernahm Ladenburg diesen Brauch. Seit 1952 ist in Ladenburg der Heimatbund für die Organisation dieser, im Leben der Stadt fest verankerten Veranstaltung verantwortlich.

Tschüss Winter, hallo Frühling

In erster Linie als Fest für die Kinder gedacht, sind die eifrigsten Teilnehmer die Kindergärten und die Grundschulen, aber auch Vereine reihen sich jedes Jahr gerne in diesen Zug mit ein.

Anmeldeschluss war 2018 der 1. März. Bis zum 2. März wurden 740 Teilnehmer gelistet. Nicht registriert sind die vielen Nachmeldungen die immer wieder bei Werner Molitor, der für die Organisation des Zuges verantwortlich ist, eintreffen, und die spontanen Gruppen, die sich jährlich in den Zug einreihen.