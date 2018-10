Tagungen und Erholung unter einem Dach

Ob nach einem arbeitsreichen Tag oder für eine Reise in die wunderschöne Pfalz: das Business- und Eventhotel Soho ist sowohl bei Geschäftsleuten, wie auch Urlaubern oder Durchreisenden als ein Ort der Erholung und des Rückzuges sehr beliebt. Insgesamt verfügt das Haus über 70 Zimmer mit modernster Ausstattung.

Das Hotel mit Tagungs- und Seminarräumen in verschiedenen Größen und mit modernster Technik bietet sowohl Unternehmen, als auch privaten Veranstaltungen eine professionelle Location mit Full-Service. Die Räumlichkeiten sind für bis zu 130 Personen ausgelegt. Neu bietet das Soho Stadthotel das Tagen mit Penthouse-Atmosphäre an. Der Seminarraum bietet für bis zu zwölf Personen Platz. Die großen Glasfronten, Klimaanlage und Terrasse sorgen für das perfekte Tagungserlebnis mit Weitblick über die Dächer von Landau.

Das Restaurant mit Dachterrasse lädt Hotelgäste, aber auch Feinschmecker zum Verweilen und Schlemmen ein. Das Restaurant bietet in einer Atmosphäre der Gastfreundschaft für alle Gelegenheiten etwas. So gibt es einen wöchentlich wechselnden Mittagstisch, saisonale Gerichte am Abend, ein Abendmenü für besondere Anlässe oder sonntags das Langschläfer-Frühstück von 9.30 bis 12 Uhr. Ob eine Kleinigkeit zum Snacken bis hin zu variierenden Menüs für einen besonderen Anlass – in der Atmosphäre des Restaurants kann man sich kulinarisch verwöhnen lassen. Die angebotenen Weine stammen fast ausschließlich von Weingütern aus der Pfalz. Die beiden Gastronomen Sabine de la Osa und Matthias Goldberg legen besonderen Wert darauf, dass sich Gäste in ihrem Hause wohlfühlen. red/pr

