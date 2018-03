Textile Klimaanlage für heiße Tage

Anzeige

Sonne satt gehört zum Sommer dazu. Doch bewegt sich das Thermometer beständig um die 30 Grad, wird es einem schnell zu heiß – auch in den eigenen vier Wänden. Damit niemand beim Freiluftspaß auf der Terrasse zu sehr ins Schwitzen gerät oder einen Sonnenbrand riskiert, sollte man in einen guten Sonnenschutz investieren. Markisen etwa gibt es in vielfältigen Formen, Größen, Farben und Anbringungsmöglichkeiten. Sie tauchen die Terrasse bei Tag in kühlenden Schatten, und für lange Terrassennächte hält sich die Wärme des Tages zu fortgeschrittener Stunde unter dem Markisentuch. Cassettenmarkisen sorgen mit einem zusätzlichen absenkbaren Volant nicht nur für angenehmen Schatten auf der Terrasse, sondern halten auch die Sonnenstrahlung ab, bevor sie ins Hausinnere dringt. Gleichzeitig schützten sie vor neugierigen Blicken. Mit Sonnen- und Wettersensoren ausgerüstet, fahren sich viele Markisen bei einem plötzlichen Regenguss oder aufkommendem Wind selbst ein und bei Sonnenschein aus. Das ist vor allem dann praktisch, wenn man nicht zu Hause ist. Ist die Hitze erst einmal ins Innere des Gebäudes gelangt, lässt sich die Raumtemperatur nur schwer wieder senken. Daher ist es sinnvoll, die Hitze erst gar nicht ins Haus zu lassen. Neben einer guten Dämmung gelingt dies vor allem mit einem außenliegenden Sonnenschutz.

Gute Sonnenwächter für die Fenster sind Senkrecht-Fassadenmarkisen. Diese können direkt an die Fassade oder in die Fensterlaibung montiert werden. Eine seitliche Führung des Tuchs in Schienen nach dem Reißverschlusssystem macht die textile Bespannung windsicher. Wählt man für die Fassaden- und Terrassenmarkisen das gleiche Tuchdesign, erscheint das Gesamtbild der Hausfassade sehr harmonisch. Der Behang der Markisen wird im Allgemeinen gut geschützt in einer wetterfesten Kassette aufgerollt. Je kleiner die Abmessung der Kassette ist, desto dezenter lässt sie sich an der Fassade, in Fensterstürzen oder an Terrassendächern anbauen. Eckige Kassetten machen sich in den Laibungen von Türen und Fenstern nahezu unsichtbar, abgerundete Kassetten ergeben ein harmonisches Bild, wenn sie sichtbar zum Beispiel auf der Fassade montiert sind. djd/imp