Treffpunkt für Genießer

Beim ARTee-Team gibt es Grund zu feiern: Das Teefachgeschäft ist seit nunmehr 15 Jahren zentrale Anlaufstelle für alle Teeliebhaber in und um Viernheim. 2003 eröffneten vier Gesellschafter den Teeladen im Apothekenhof der Viernheimer Innenstadt. Nach einem Umzug im Jahr 2008, in dessen Anschluss Edith Kempf als alleinige Inhaberin agierte, hat das Unternehmen seit 2014 in der Rathausstraße 23 seinen jetzigen Standort gefunden. Mit Unterstützung durch Geschäftspartnerin Alexandra Thomas und einer Angestellten bietet Edith Kempf hier ein Sortiment von rund 350 losen Teesorten der Firmen Ronnefeldt und Florapharm. Ergänzt wird das Angebot durch eine reichhaltige Auswahl an klassischen und aromatisierten Aufgussgetränken in Teebeuteln.

Doch was wäre der Tee ohne die passenden Begleiter? Hochwertiges Geschirr wie Tassen, Kannen und Stövchen findet man hier ebenso wie Siebe, Teedosen, Thermometer, Zitronenpressen und Servietten. Exquisite Qualität und fachkundige Beratung steht für das Team an erster Stelle – auch hinsichtlich der ausgewählten Gaumenfreuden, die es bei ARTee gibt. Handgefertige Pralinen, Honige, Konfitüren und Gelees, Gebäcke, Schweizer Schokoladen, kandierten oder schokolierten Ingwer sowie verschiedene Teekandissorten stehen im Teefachgeschäft zur Auswahl.

Ein besonderes Schmankerl sind die Viernheimer Produkte, die man sich individuell in einer dekorativen Holzbox zusammenstellen lassen kann. Denn Viernheimer Wein, Secco, Kerzen, Postkarten, Magnete und Co. sind beliebte Geschenkideen und auch gern gesehen bei allen Heimatverbundenen. Außerdem führt der Teeladen Kreuze, Kerzen und Grußkarten zu den verschiedenen kirchlichen Festen und vieles mehr rund um die christliche Kunst. Wer schon immer mehr über Tee wissen wollte, ist beim Basis-Teeseminar am Mittwoch, 24. Oktober, von 19 bis 21 Uhr richtig. Hier werden die neuen Herbst- und Wintersorten verköstigt und Zusatzinformationen zu deren Herkunftsländern, dem Anbau und der Verarbeitung dargeboten. Um Anmeldung bei der VHS Viernheim wird gebeten. Das Jubiläum zum 15-jährigen Bestehen des Teefachgeschäfts wird natürlich gefeiert. Und so warten auf die Kunden von Montag, 15. bis Samstag, 20. Oktober, wechselnde Angebote quer durch das Sortiment sowie jede Menge Kostproben von Feinkost bis zur Schokolade. Natürlich können hier auch ausgewählte Tees probiert werden. hg

© Südhessen Morgen, Samstag, 13.10.2018