Trink- und Abwasser unter Putz verlegen

Fast die gesamte Sanitärtechnik für die Trinkwasserversorgung und die Ableitung des Abwassers ist in modernen Bädern hinter der Wand verlegt. Sichtbar sind nur noch die Siphons am Waschtisch oder die Abläufe der Dusche. Doch auch diese Funktionselemente lassen sich komplett in der Vorwandinstallation unterbringen, wie einige Hersteller zeigen.

Ein Wandablauf für die Dusche beispielsweise verlegt den Duschablauf in die Vorwand, der Duschboden bleibt ohne Unterbrechung. Das sieht nicht nur aufgeräumt aus, sondern erleichtert auch die Reinigung. djd/imp

© Südhessen Morgen, Freitag, 14.06.2019