Umweltfreundlich heizen

Bereits seit über elf Jahren baut Christian Ochs, Geschäftsführer des Heizung-Expert Meisterbetriebes in Ketsch, mit seinem Team Wärmepumpen in Neu- und Bestandshäuser ein. Diese moderne Heizmethode sieht der Experte als Schlüsseltechnologie für den Klimaschutz. Erzeugt die herkömmliche Heizung durch die Verbrennung von Öl, Gas oder Holz Wärmeenergie, nutzt die Wärmepumpe die kostenlose Umweltenergie, die in der Erde, im Wasser und der Luft gespeichert ist und ist damit deutlich umweltfreundlicher. Obendrauf wird die in der Anschaffung etwas teurere Wärmepumpe vom Staat mit 2000 Euro für Standartanlagen und bis zu 10 000 Euro für große Anlagen gefördert. Etwa ein Viertel der erforderlichen Energie wird elektrisch aufgewendet, drei Viertel gewinnt die Wärmepumpe kostenfrei aus der Umwelt – einen Öltank, Gasanschluss oder Schornstein braucht es dafür nicht, denn die Wärmepumpe produziert kein Abgas. Dank ausgeklügelter Verfahren können sie auch in einen Bestandsbau unter Nutzung der bereits vorhandenen Heizköper effizient genutzt werden. imp/pr

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.01.2019