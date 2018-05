Unkompliziert anreisen

Anzeige

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass das Mannheimer Stadtfest ein fester Anziehungspunkt für Tausende von Besuchern ist. Daher wird auch in diesem Jahr wieder mit einem großen Menschenandrang gerechnet. Am einfachsten kommt man daher zu Fuß zum Stadtfest in der Innenstadt. Aber auch mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln geht es unkompliziert und schnell. Da die Parkmöglichkeiten in der Quadratestadt begrenzt sind, empfiehlt es sich, bequem und umweltfreundlich mit Bus und Bahn zum Stadtfest und auch sicher wieder zurück zu fahren. Da es zu möglichen Änderungen der Fahrpläne oder Fahrtrouten kommen kann, ist es ratsam, sich auf der VRN-Homepage den Fahrplan vorab anzuschauen.

Wer mit dem PKW anreist, kann unter www.parken-mannheim.de nächstgelegene Parkmöglichkeiten finden und einsehen, welche Parkhäuser noch freie Plätze haben. imp