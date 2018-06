„Unterstützung durch Spender ist Vertrauensbeweis“

Anzeige

Wann immer die Aktion Sorgentopf in den mittlerweile 25 Jahren ihres Bestehens eine ihrer vielfältigen Aktionen im Stadtteil Vogelstang umsetzen konnte, galt der Dank auch immer den Sponsoren und Spendern, die mit ihrer Unterstützung von außerhalb das Gelingen einer Hilfsaktion oder einer Veranstaltung erst möglich gemacht haben. Ohne die Unterstützung des Mittelstandes vor Ort und von einigen Privatspendern lassen sich solche Benefiz-Veranstaltungen wie die Matinée am See heute nicht mehr stemmen.

Die Durchführung von Veranstaltungen wie der Benefiz Matinée oder des im November anstehenden Glühweinspaziergangs – bei denen der Eintritt für alle Besucher stets frei ist – bleiben trotz all dieser wertvollen Hilfe eine finanzielle Belastung für den kleinen Verein Aktion Sorgentopf. So schlagen etwa die GEMA-Gebühren für Konzerte, die Genehmigungs- und Gestattungskosten, die Leihgebühren für die Ton- und Lichttechnik, Strom und Wasser sowie die Bewerbung der Veranstaltungen trotz großer Eigeninitiative der Vereinsmitglieder zu Buche, und es gibt noch viele weitere Kosten, die gedeckt werden müssen.

Monetäre und Naturalgaben ermöglichen Durchführung

Ein besonderer Dank des Vereins Aktion Sorgentopf und aller, die davon profitieren, gilt daher auch bei dieser Benefiz- Veranstaltung allen Sponsoren und Spendern. Erst durch deren Monetär- und Naturalspenden ist es möglich, eine solche Veranstaltung nun bereits zum fünften Mal auf die Beine zu stellen.