Unterwegs in Sachen Grabpflege

Wer die Pflege eines Grabes dauerhaft in die Hände eines Friedhofsgärtners legt, will die Garantie dafür haben, dass die Leistungen über die vielen Jahre auch so ausgeführt werden, wie es beauftragt wurde. In Baden sorgen sechs Grabkontrolleure dafür, dass dieses Versprechen eingehalten wird. Im Auftrag der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner eG prüfen sie die Ausführung der Leistungen, die über einen Dauergrabpflege-Vertrag mit einer Friedhofsgärtnerei in der Region vereinbart wurden.

„Auch wenn der Friedhofsgärtner vor Ort alles möglichst optimal umsetzt, kann es immer mal wieder zu Missverständnissen bei der Grabpflege kommen“, weiß Ralf Schreck. Als einer von sechs Grabkontrolleuren der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner ist der Gartenbau-Ingenieur auf den Friedhöfen im mittelbadischen Raum unterwegs und prüft regelmäßig die Grabstätten, deren Pflege über einen Dauergrabpflege-Vertrag langfristig auf einen Friedhofsgärtner übertragen wurde. Eine Tätigkeit, die nicht nur Fachkompetenz, sondern auch vermittelnde Fähigkeiten und Fingerspitzengefühl verlangt. Vor allem dann, wenn es zwischen dem Friedhofsgärtner und seinem Kunden zu einem Verständigungsproblem kommt. „Der Kunde ist beispielsweise mit dem Wuchs einer Pflanze unzufrieden und bemängelt das. Der Friedhofsgärtner weiß zwar, dass die Pflanzen mehr Zeit brauchen, um optimal anzuwachsen, kann aber den Kunden davon nicht überzeugen. In solchen Fällen versuchen wir zu vermitteln.“

Die Grabkontrolleure begutachten im Auftrag der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner jährlich etwa 30 000 Gräber auf etwa 530 Friedhöfen – darunter auch die Friedhöfe im Mannheimer Stadtgebiet. Dabei kontrollieren sie regelmäßig und unangekündigt, ob die im Dauergrabpflege-Vertrag vereinbarten Leistungen über die komplette Vertragslaufzeit mit den ausgeführten Arbeiten des Friedhofsgärtners übereinstimmen. Und das nicht nur im Frühling oder Sommer, sondern auch in den Herbst- und Wintermonaten. „Wenn sich ein Kunde beispielsweise eine schöne Frühlingsschale wünscht und diese Leistung Bestandteil des Vertrages ist, dann wird das geprüft“, erklärt Ralf Schreck. Sollte sich bei diesen Grabkontrollen herausstellen, dass ein Friedhofsgärtner seinen Pflichten nicht nachkommt, wird die Pflege der Grabstätte nach Rücksprache mit dem Kunden auf eine neue Friedhofsgärtnerei übertragen. Auch bei einer Geschäftsaufgabe eines Gärtners, die bei üblichen Vertragslaufzeiten von 20 Jahren und länger durchaus vorkommen kann, werden die Gräber nach Absprache einem Kollegen übergeben, der die Leistungen dann vertragsgemäß in vollem Umfang weiter ausführt. Das System der Grabkontrollen bietet damit für den Kunden größtmögliche Sicherheit bei der langfristigen Grabpflege.

Nicht nur bei der Pflege von einzelnen Grabstätten werden die Leistungen der Friedhofsgärtner regelmäßig kontrolliert. Ralf Schreck und seine Kollegen sind auch für die gärtnergepflegten Parkgrabfelder auf dem Mannheimer Hauptfriedhof sowie auf den Friedhöfen in Neckarau, und Käfertal zuständig. In den parkähnlich gestalteten Gemeinschaftsanlagen werden die jeweiligen Grabstätten zusammen mit der dauerhaften Grabpflege angeboten. Die örtlichen Friedhofsgärtner übernehmen nicht nur die Dauergrabpflege der Gräber, sondern kümmern sich auch um das komplette Gräberfeld mit seiner hochwertigen Rahmenbepflanzung. „Wir überwachen dabei regelmäßig den Pflegezustand der Grabfelder – sozusagen im Auftrag der Angehörigen“, berichtet Ralf Schreck. FeudenheimGBF

