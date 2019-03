Urlaub im eigenen Bad

BAD: In jedem Haushalt gibt es mindestens eins – ein Badezimmer. Heute gehört es zu den wichtigsten Räumen in den eigenen vier Wänden, wie eine aktuelle forsa Studie, die die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) in Auftrag gegeben hat, belegt.

Badewanne, Dusche und Co., ausgestattet mit modernsten Technologien und innovativen Produktideen, dienen nicht nur der Körperreinigung, sondern bringen Wohlfühlatmosphäre ins Bad, vitalisieren und fördern die Gesundheit. Die Wanne etwa wird zum persönlichen Masseur, in Manufakturarbeit individuell mit Massageoptionen, Lautsprechern und farbigem Licht ausgestattet. Die Dusche ist bei Bedarf gleichzeitig eine Infrarotkabine und sorgt für heilsame Tiefenwärme mit gesundheitsfördernder Wirkung oder gleich ein Dampfbad, das alle Funktionen wie Dusche, Dampfbad, Infrarot, Sole, Farblicht- und Aromatherapie kompakt ab einem Quadratmeter Fläche vereint. Infrarotpaneele – etwa von Repabad, dem Trendsetter im Bereich „Gesundheit und Wellness im Bad“, machen aus jeder Dusche eine wohltuende Wellness-Zone. Die kompakten, frei positionierbaren Paneele gibt es als Wandeinbau oder als Paneel zum Nachrüsten, das direkt auf die Fliese montiert wird. Der geringe Platzbedarf und die verschiedenen Glasfarben ermöglichen Gestaltungsvarianten. Oder gleich ein Dampfbad? Eine Dusche wird mit Hilfe einer dicht schließenden Glaskabine, einem Dach und der Dampfbadtechnik zu einer Dampfdusche. Auf Knopfdruck erreicht das Dampfbad innerhalb kürzester Zeit die gewünschte Temperatur. Durch das verdampfende Wasser wird eine hundertprozentige Luftfeuchtigkeit erreicht. Verstärkt wird dieser Prozess durch eine Sole-Funktion. Der Ausflug ans Meer kann direkt beginnen. Ein Highlight im Repabad-Portfolio ist die Kombination aus Infrarot und Dampfbad. Bei Temperaturen bis 38 Grad wird das für den menschlichen Körper optimale Klima erreicht, und die Infrarotanwendung erzielt positive Effekte auf den Organismus. Mit Infrarot kommt heilsame Tiefenwärme zum Einsatz. Abgerundet wird Wohlfühlen zuhause durch passende Zusatzausstattung wie farbiges Licht, Musik, Bluetooth Receiver und Aromatherapie. pr/red © Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.03.2019