Urlaub zu Hause im Sommergarten

Der Tag der offenen Tür bei Karl Arlt Überdachungen und Wintergärten ist eine wahre Erfolgsgeschichte. Jedes Jahr aufs Neue nutzen zahlreiche Menschen die Chance, sich über die Möglichkeiten rund ums Eigenheim zu informieren. Am Wochenende vom 27. und 28. April ist es wieder so weit: Die Ausstellungsräume in der Industriestraße 19a in Lampertheim sind zum Tag der offenen Tür von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Besucher erhalten viel Wissenswertes und Hintergrundinformationen in einer angenehmen Atmosphäre zu ihrem Vorhaben. Das Team von Arlt berät ausführlich und unverbindlich und die Interessierten können sich alle Produkte in Ruhe anschauen. Für das leibliche Wohl und musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit.

Die Interessierten können sich überzeugen: Mit einem Glashaus bleibt die Terrasse flexibel. Dabei gilt das Prinzip: Soviel Schutz, wie nötig, soviel Freiraum wie möglich. Fast grenzenlose Transparenz und trotzdem ein deutliches Mehr an Wetterschutz – so kann man die Faszination beschreiben, die viele mit einem Glashaus verbinden. „Ohne Zweifel liegen Glashäuser im Trend“, weiß man auch bei Arlt in Lampertheim. „Das hat seinen guten Grund: Terrassendächer – auch bereits bestehende – können leicht mit Ganzglas-Schiebetüren ausgestattet werden. Die leichtgängigen Elemente können mit wenigen Handgriffen geschlossen oder geöffnet werden.“ Im geschlossenen Zustand beeinträchtigen die rahmenlosen Glaselemente den Blick in den Garten in keiner Weise. Auch wenn das Glashaus dadurch kein Wohnraum wird, werden hochwertige Gartenmöbel und der Terrassen- oder Balkonbelag wirkungsvoll geschützt.

Die Ausstellungsräume sind komplett renoviert worden und der neue flexible Outdoor-Pavillon „BAVONA TP6500“ verbindet mediterranen Charme mit variabel neigbaren Aluminium-Lamellen für perfekten Schutz gegen Sonne und Regen. Beschattungen aller Art können besichtigt und Funksteuerungen ausprobiert werden. So entsteht ein Gefühl für das eigene Projekt.

Seit 1987 existiert das Familienunternehmen „Karl Arlt Überdachungen und Wintergärten“ in der zweiten Generation unter der Leitung der Geschäftsführer Silke und Andre Trautmann und bringt daher langjährige Erfahrung und Kompetenz mit. Als aktuelles Mitglied des „Bundesverband für Wintergärten“, werden die Kunden von freundlichem Personal fachmännisch beraten und von der Planung bis zur Durchführung betreut. Ein Mitglied des Verbandes steht für fundierte Kenntnisse und qualitätsbewusste Realisierung der Projekte und Wünsche ihrer Kunden im heutigen Stand der Technik. Die fest angestellten Mitarbeiter aus der Region sind ständig am Puls der Zeit, durch Fortbildungen und Seminare gibt es für jede Bausituation eine Lösung.

Selbstverständlich berät Andre Trautmann auch unverbindlich vor Ort. „Wir überzeugen auch mit Festpreisgarantie für jedes Bedürfnis und Budget, unverbindliche und kostenlose Beratung und 3D-Computerplanung inklusive Einholung von Baugenehmigungen“, sagt Trautmann. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 06.04.2019