Viel geboten in Seckenheim

Es sind etliche Vereine und Organisationen, die das Angebot der Geschäfte am Kerwesonntag sinnvoll ergänzen. So gibt es bei der AWO und beim SPD Ortsverein sowie beim Kinderladen „Seebärchen“ am und im Rathaus duftenden Kaffee und leckeren Kuchen, während die „Palatino Blues Band“ unter den Arkaden für Stimmung sorgt und der Büchereifreundeskreis seinen Bücherflohmarkt durchführt.

Mittagstisch in der Kerwe-Scheuer

Schon zum Mittagstisch lädt der Sängerbund 1865 in den Kerwehof in die „Ewwagass“ ein. In der Kloppenheimer Straße 37 erwartet die Gäste eine urig gemütliche Kerwe-Scheuer. Ab 11 Uhr bietet die Küche dort wieder traditionellen, leckeren, hausgemachten Schweinepfeffer mit Knödeln und weitere Köstlichkeiten an. Es gibt eine reichhaltige Kuchentheke. Musikalisch werden die Gäste vom Popchor „Flying Lips“ sowie weiteren Chorgruppen unterhalten.

Dauerausstellung im Heimatmuseum

Gegenüber im Heimatmuseum ist die Dauerausstellung in der Kloppenheimer Straße 20 von 14 bis 18 Uhr zu sehen und wenige Schritte weiter betreibt der Museumsverein wie gehabt das beliebte Kerwecafé bei Fördermitglied Senn in der originalen Schreinerei samt Livemusik. An der Hauptstraße wartet die TSG Seckenheim „am Badischen“ mit Köstlichkeiten und einem Info-Stand über ihre Sport-Offerten, mit einem Gewinnspiel sowie einem Mitmachangebot auf.

Bei Lottermann & Söhne spielen die „Rocking Daddys“, die mittlerweile eher „Opis“ sind, aber noch immer rocken wie in ihrer Jugend, und der Handballförderkreis Friedrichsfeld bewirtet hier. Die CDU Mannheim Südost (Seckenheim und Friedrichsfeld) betreibt natürlich auch einen heitere Informationsstand, die evangelische Erlösergemeinde bietet Musik und Flohmarkt und die JobBörse zeigt, was sie an Leistungen nicht nur für Langzeitarbeitslose zu bieten hat. Im Hof daneben freut sich der Kinderladen Seckenheim ebenfalls auf viele, viele Kerwegäste. hat

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018