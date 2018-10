Viel los im Mannheimer Norden

Der nördlichste Mannheimer Stadtteil hat bei der 15. Auflage der „Langen Nacht der Kunst und Genüsse“ so einiges in petto.

Ausgewählte Aktionen im Überblick:

Volksbank Sandhofen: Die Volksband Sandhofen richtet in der Sandhofer Straße 315-317 ab 18 Uhr die offizielle Eröffnung der „Langen Nacht der Kunst und Genüsse" aus. Neben Grußworten des Vorstandssprechers Manfred Baumann stehen auch einleitende Worte des Gewerbevereins Sandhofen sowie von Stadtrat Thomas Hornung auf der Agenda. Musikerin Henny Herz sorgt für musikalische Umrahmung. Nach dem offiziellen Part können die Besucher bei einem kühlen Getränk noch ausgiebig die in der Volksbank ausgestellten Bilder des Watercolor-Artisten Thorsten Ditsch begutachten. Avendi Pflege & Wohnen Sandhofer Stich: Bei Avendi Pflegen & Wohnen Sandhofer Stich in der Spinnereistraße 8 steht alles unter dem Motto „Hawaiianische Sommernacht". Neben Hula-Tänzerinnen dürfen sich die Besucher auf Südseeklänge von der Band Soundcapes sowie auf eine Bilderausstellung freuen. Zur Stärkung gibt es Burger, Pizza und passend zu Hawaii natürlich fruchtige Cocktails.

Modehaus Engländer: Im Modehaus Engländer in der Kalthorststraße 3 stellt Brigitte Beck Aquarell-Bilder aus, Helga Hildenbrand präsentiert ihre modischen, aus alten Jeans recycelten Taschen und die Firma Zait präsentiert ihre Olivenöl-Variationen.

Hautnah Cosmetics: Markus Stump zeigt bei Hautnah Cosmetics in der Kalthorststraße 5 Fotografien von Mannheim. Höreck: Höreck präsentiert in der Kalthorstraße 8 handgefertigte „Im-Ohr-Kopfhörer" für Künstler, Musiker, Sportler, Gamer und für jeden, der Musik und Sound in hervorragender Qualität genießen möchte. Im Reinhör-Studio können sich die Besucher an diesem Tag von der Qualität selbst überzeugen. Außerdem präsentiert die freie Künstlerin Jana Haft ihre Werke. Optik Wilde: Kulinarisch geht es in der Sandhofer Straße 317 bei Optik Wilde zu. Hier findet eine Weinprobe mit dem Traditionsweingut Blaul & Sohn aus Gönnheim statt, während auf der Straße „The Galazzos" live spielen. Mal klassisch, als Hommage an die Pioniere dieser Musikrichtung, mal als Interpretation moderner Stücke aus Pop, Rock, Hip-Hop und Schlager, wissen sie, wie sie mit ihren Songs, das Publikum begeistern.

