Vielfalt ist hier Programm

Schenken leicht gemacht mit einem Gutschein für eine Veranstaltung im Capitol Mannheim: Das Haus in der Neckarstadt wurde im Sommer 2018 umfassend saniert und erstrahlt seit September in neuem Glanz. Der Spielplan hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Von Comedy über Konzerte bis hin zu den Musical-Produktionen mit dem hauseigenen Ensemble findet hier jeder das passende Geschenk für seine Liebsten.

Nach der großen Livemusik-Silvesterparty mit legendärem Rooftop-Konzert bietet das Jahr 2019 alles, was das Veranstaltungsherz begehrt. So stehen unter anderem am 15. Januar die fünf taktvollen Ganoven der „Schlagzeugmafia“ auf der Bühne. Ausgezeichnet mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg 2015, standen die Finalisten der RTL-Sendung „Die Puppenstars“ vor millionenfachem Fernsehpublikum – ein rhythmischer Abend zum Schmunzeln.

Reise ins Jahr 1817

Wenige Tage später gibt es letztmalig die Gelegenheit, das Erfolgsmusical „Karl Drais – Die treibende Kraft“ zur Geburtsstunde des Fahrrads zu sehen. Am 19. Januar kann man noch einmal in das Mannheim des Jahres 1817 eintauchen.

Traditionell steht im Januar die Musicalgala „Life is like a Song“ auf dem Spielplan. Die beliebte Musicalshow mit dem Capitol-Ensemble begrüßt am 20. Januar Willemijn Verkaik als Stargast. Die gebürtige Niederländerin machte weltweit Furore mit ihrer Paraderolle Elphaba im Musical „Wicked“.

Britischer Kult-Star zu Gast

Jools Holland, der Kult-Star aus Großbritannien, wird am 13. März sein erstes gemeinsames Album mit einer der Ikonen der britischen Popmusik, Marc Almond, live vorstellen. Natürlich gibt es alle Superhits wie zum Beispiel „Tainted Love“ zu hören. Mit seiner BBC-Show „Later ... with Jools Holland“ hat der TV-Star, Pianist und Bandleader Jools Holland die kultigste Musikshow Europas am Start. Jetzt kann man ihn auch als brillanten Musiker live erleben.

Mit Hagen Rether kommt am 17. März einer der ganz großen Kabarettisten ins Capitol. Bis zu dreieinhalb Stunden plädiert der Kabarettist im ständig mutierenden Programm mit dem immer gleichen Titel „Liebe“ leidenschaftlich für Aufklärung und Mitgefühl, gegen Doppelmoral und konsumselige Wurstigkeit: Wandel ist möglich – wenn wir wollen.

Als die Sweet Soul Music Revue im März 2009 Premiere im Mannheimer Capitol feierte, ahnte niemand, was für eine Erfolgsgeschichte folgen sollte: über 400 Konzerte im gesamten deutschsprachigen Raum und darüber hinaus. Im Rahmen der „10 Year Anniversary“-Tour verneigt sich die Sweet Soul Music Revue mit einem besonderen Jubiläumskonzert am 23. März in ihrer Geburtsstätte im Capitol in Mannheim vor den Soul-Giganten Amerikas sowie den nicht minder bekannten Plattenlabels dieses Genres und bringt die goldene Soul-Ära authentisch auf die Bühne.

Rockoper an Ostern

Nach dem großen Erfolg 2018 wird es auch 2019 an Ostern zwei konzertante Vorstellungen von „Jesus Christ Superstar“ geben. Unter der musikalischen Leitung von Joe Völker und der dramaturgischen Begleitung von Georg Veit geben Rob Fowler in der Rolle des Jesus und Patricia Meeden als Maria Magdalena sowie viele andere am 18. und 19. April zwei Konzerte. Aufregende Sänger, großer Chor und eine große Band versprechen zwei ganz besondere Vorstellungen, die man lange nicht vergessen wird.

Darüber hinaus finden weitere Vorstellungen der neuesten Capitol-Musical-Eigenproduktion Evita statt. Das Musical entwickelt sich zum absoluten Publikumsliebling. Roberta Valentini, Sascha Bauer, Sascha Krebs, Markus Beisel, Sandra Maria Germann und viele andere fantastische Ensemble-Darsteller sind am 7. Februar, 25. Mai und 19. Juni auf der Capitol-Bühne zu erleben. pr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018