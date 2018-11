Vielfalt ist Trumpf bei Adventsdeko

Die Adventszeit hält Einzug in den Geschäften. Dies gilt insbesondere für die Blumenfachhändler, die bereits frühzeitig mit der Dekoration für die Weihnachtszeit befasst sind. Als Experten in Sachen Trends sind sie deshalb wichtige Ansprechpartner für alle, die ihr Heim im Advent festlich schmücken möchten.

Bei Blumen Mandel in der Cheliusstraße 18 dominiert in diesem Jahr ein minimalistischer skandinavischer Stil – weniger ist mehr. Die Schönheit natürlicher Materialien wie Datteln, Kiefernadeln oder Eukalyptus steht im Vordergrund, bei den Farben dominieren pastell, zarte Rosétöne, hellgrau und ein helles Mintgrün. Aber auch klassisch rot, weiß, silber und gold dürfen nicht fehlen. Wie in den vergangenen Jahren gibt es bei der Adventsausstellung frisch gebackenes Pizzabrot aus dem Steinofen und hausgemachten Punsch. Neu ist ein Stand mit gebrannten Mandeln, die direkt vor Ort gebrannt werden. Die Ausstellung ist am Freitag, 23., und Samstag, 24. November, von 8 bis 18.30 Uhr und am Sonntag, 25. November, von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

In der Adventsausstellung von Blumenhaus Giffhorn in der Ludolf-Krehl-Straße 18 am Samstag, 24., und Sonntag, 25. November, erwartet die Besucher jeweils von 10 bis 16 Uhr ein kleiner „Hüttenzauber“, dekoriert mit stilvollen Accessoires wie Schlittschuhen aus Holz und verschiedenen Nikolausfiguren. Gestecke in allen Preisklassen werden für jeden Geschmack frisch gestaltet, damit sie auch sicher vier Wochen halten. Seit Jahren im Trend und auch dieses Jahr wieder gefragt sind silber und gold, mit Creme und entsprechender Keramik, Kugeln und Sternen in Silber; bei edlen Varianten kommt Engelshaar hinzu. Traditionalisten setzen weiterhin auf Rot, für einen natürlichen Touch sorgen Holz- und Rindenstücke; eine weihnachtliche Duftnote setzen Zimtstangen und getrocknete Orangen.

Die Adventsausstellung von Blumen Otto in der Cheliusstraße 13-19 kann von Samstag, 24. November, bis Sonntag, 2. Dezember, täglich zu den Öffnungszeiten besucht werden. Zu sehen sind weihnachtlich gestaltete Tischfriese, Adventskränze mit frischer Steckmasse, in der das Grün länger frisch bleiben kann, weihnachtliche Pflanzen wie Amaryllis sowie weiterer Adventsschmuck. Neben Rot sind Leinen, Aronia und Macadamia besonders gefragte Farben. Am Totensonntag, 25. November, ist bei Blumen Otto von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Grüne Meile, Lange Rötterstraße 22, hat stimmungsvolle Dekorationen für die Advents- und Weihnachtszeit von klassisch bis modern im Angebot. Die Kunden finden hier Kränze, Gestecke, Kerzen in diversen Farben sowie eine große Auswahl an Dekorationen. Auch die Obst- und Gemüseabteilung bietet alles natürlich, lecker und frisch für schöne Festtage an. imp

