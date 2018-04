Vielseitiges und umfassendes Leistungsverzeichnis

Anzeige

Das Leistungsverzeichnis von Eckert-Dachtechnik ist gleichsam vielseitig und umfassend. Steildächer in allen Dachformen und Kombinationen von der Beratung bis zur Umsetzung und Wartung, Sanierungen aller Art, optimale Lösungen für Flachdächer mit modernsten Abdichtungsmaterialien, Spenglerarbeiten mit verschiedensten Materialien von Kupfer über Aluminium bis hin zu Edelstahl, Dachflächenfenster aller Art, auch Systemfenster, Balkon- und Terrassenabdichtungen mit hochwertigen Materialien, Keller- und Wandabdichtungen, Asbestsanierungen und Fassadenbekleidungen einschließlich Wartung und Pflege wie auch Wärmedämmungen stehen im Leistungsverzeichnis der Firma. Darüber hinaus bieten neuste Solartechnik, effiziente Energiesparmaßnahmen und Beratung beim Umstieg auf erneuerbare Energien unter Einsatz von Thermographie und Blower-Door-Tests erfolgreiche Komplettlösungen.

Nachwuchs gesucht

Zur Verstärkung seines Kompetenzteams sucht Eckert-Dachtechnik motivierte Dachdecker, Dachdeckerinnen, Spengler- und Spenglerinnen, Zimmermänner und Zimmerfrauen aber auch motivierte Bauhelfer und Bauhelferinnen. Eckert-Dachtechnik bietet ein sehr gutes Arbeitsklima, leistungsgerechte Entlohnung gute Weiter- und Aufstiegsmöglichkeiten sowie die Nutzung eines Firmenwagens. Regelmäßig sucht die Firma männliche wie weibliche Auszubildende im Dachdecker- Gewerk, im Spengler-Gewerk und zur Bürokauffrau.

Motivierte Interessenten können sich telefonisch, per Mail oder in Briefform mit der Firma in Verbindung setzen. Eine zusätzliche Informationsmöglichkeit bietet die Homepage www.eckert-dachtechnik.de. imp/pr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.04.2018