Vogelstang: Immer frische Ware erhältlich

In Vogelstang, im östlichen Teil von Mannheim, findet man auf dem Wochenmarkt immer mittwochs und freitags frische Waren von regionalen Beschickern. Der Weg zum Einkauf lohnt sich gerade am Markttag doppelt, denn mit seiner zentralen Lage am Marktplatz neben der Freizeitstätte des Bürgervereins Vogelstang und direkt am Einkaufszentrum kann man den Marktbesuch gleich mit anderen Besorgungen verbinden.

Händler und Marktbesucher kennen sich, man grüßt sich, und wer mag, findet meist auch genügend Zeit für ein kurzes Gespräch. Schließlich geben die Händler auch immer gerne Tipps zur angebotenen Ware. Der Gang auf den Markt ist für viele in den wöchentlichen Ablauf fest eingeplant. Darum sorgen die Beschicker auch stets für ein vielfältiges Angebot, damit Abwechslung auf dem Speiseplan steht.

Reiner Retting bietet an seinem Verkaufswagen mittwochs und freitags diverse Fleisch- und Wurstwaren, die aus seiner in Rimbach-Mitlechtern ansässigen Metzgerei stammen. Schmackhafte Produkte von bester Qualität – darauf legt er Wert, daher wird auf artgerechte Tierhaltung, hochwertige Fütterung und kurze Transportwege im eigenen Transporter geachtet.