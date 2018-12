Von Glühwein bis Marshmallows

Was wäre wohl ein Candlelight-Shopping ohne die richtige Verpflegung? Immerhin kann Einkaufen schon ganz schön anstrengend werden, besonders wenn man so eine große Auswahl in so angenehmen Ambiente hat. Die Organisatoren haben hier vorgesorgt.

Auf dem Schillerplatz gibt es an allen Ständen leckeren heißen Glühwein mit und ohne Alkohol. Beim Feuerwehrverein Lampertheim Mitte wartet auf die Hungrigen ein Erbseneintopf. Außerdem gibt es auch hier Glühwein und für die kleinen Gäste Kinderpunsch. Im gemütlichen Zelt und einem Container gibt es Sitzgelegenheiten und Feuerfässer, damit man nicht im Stehen genießen muss. Weiterhin kann man beim Förderverein der Schillerschule saftigen Wildschweinbratwurst mit Sauerkraut sowie Glühwein vom Winzer bekommen.

Natürlich gibt es auch in den geöffneten Geschäften zahlreiche Möglichkeiten, Speis und Trank zu erhalten, besonders Süßspeisen warten hier auf die Besucher. Und wer Lust hat, kann sich zu besonders schöner Atmosphäre Marshmallows über dem Feuer backen. imp

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018