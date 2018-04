Wände mit individuellem Charakter

Anzeige

Individualität ist Trumpf bei der Inneneinrichtung. Die eigenen vier Wände sollen die eigene Persönlichkeit widerspiegeln. Neben Bodenbelägen und Möbeln haben schon aufgrund der großen Flächen die Wandfarben einen wesentlichen Anteil daran. Sie bilden einen wichtigen Teil des Interior-Designs, prägen die Raumstimmung und beeinflussen so das Wohn- und Lebensgefühl. Und das heutzutage nicht nur in optischer Hinsicht, sondern noch mehr mit ihrer haptischen Wirkung. Hochwertige Wandfarben punkten mit besonderen Oberflächen.

Samtmatte Flächen, die Farben auch erfühlbar machen, verleihen frisch gestrichenen Wänden eine vollkommen neue Tiefenwirkung. So gibt es Premium-Wandfarbenserien, die speziell für gehobene Wohnstile entwickelt wurden. Ein besonderes Qualitätsmerkmal ist die Oberfläche: Sie fühlt sich samtig an, ist gleichmäßig matt und sorgt für eine besondere Farbtiefe. Zur Wahl stehen erlesene Farbtöne, bei denen sich die Farbdesigner von berühmten Hotspots rund um den Globus inspirieren ließen – ob vom Kreativviertel Le Marais in Paris, dem gemütlichen Södermalm in Stockholm, Belém in Lissabon oder auch Waterfront im südafrikanischen Kapstadt.

Neben Optik und Haptik kommt es beim Verschönern des Zuhauses aber auch auf die Verarbeitbarkeit der Wandfarben an. Aufgrund einer speziellen Zusammensetzung besitzen die Farben eine besonders cremige, tropf- und spritzgehemmte Konsistenz, die eine leichte, saubere Anwendung garantiert. djd/imp