Warme Atmosphäre an kühlen Tagen

Fast grenzenlose Transparenz und trotzdem ein deutliches Mehr an Wetterschutz – so kann man in wenigen Worten die Faszination beschreiben, die viele mit einem Glashaus verbinden. Ohne Zweifel liegen Glashäuser im Trend. Und das hat seinen guten Grund.

Terrassendächer – auch bereits bestehende – können leicht mit Ganzglas-Schiebetüren ausgestattet werden. Die leichtgängigen Elemente können mit wenigen Handgriffen geschlossen oder geöffnet werden. Im geschlossenen Zustand beeinträchtigen die rahmenlosen Glaselemente den Blick in den Garten in keinster Weise. Auch wenn das Glashaus dadurch kein Wohnraum wird, werden hochwertige Gartenmöbel wirkungsvoll geschützt.

Seit 1987 existiert das Familienunternehmen Karl Arlt e.K. in der zweiten Generation in Lampertheim (Industriegebiet) und bringt daher langjährige Erfahrung und Kompetenz mit. Als aktuelles Mitglied des „Bundesverband für Wintergärten“ werden die Kunden vom freundlichen Personal fachmännisch beraten und von der Planung bis zur Durchführung betreut. Mitglieder des Verbandes stehen für fundierte Kenntnisse und qualitätsbewusste Realisierung der Kundenwünsche nach heutigem Stand der Technik. Die fest angestellten Mitarbeiter aus der Region sind ständig am Puls der Zeit – durch Fortbildungen und Seminare gibt es für jede Bausituation eine Lösung.

Herzlichst sind alle Interessierten unverbindlich in die Ausstellungsräume nach Lampertheim eingeladen und erhalten dort viel Wissenswertes und Hintergrundinformationen in einer angenehmen Atmosphäre zum jeweiligen Vorhaben. Oder man besucht das Team von Arlt Überdachungen an seinem Hallen-Stand auf der Baumesse Bad Dürkheim. Weitere Informationen findet man unter www.arlt-ueberdachungen.de. red/pr

Karl Arlt – Überdachungen und Wintergärten Industriestraße 19a 68623 Lampertheim Telefon: 06206/49 78 Fax: 06206/5 50 99 www.arlt-ueberdachungen.de info@arlt-ueberdachungen.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.11.2018