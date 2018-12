Was 2019 angesagt ist

Damit die Eheschließung zum schönsten Tag des Lebens wird, wird die Planung der Feier immer zeitintensiver, weil die Brautpaare die Feier in ein Event verwandeln. Auf der „TRAU“ erhalten sie Einblick in die aktuellen Trends.

Bei einer Hochzeit ist nicht nur das Brautkleid entscheidend, sondern auch die Brautfrisur. Viele Bräute haben bereits lange vor ihrem großen Tag schon eine Vorstellung von ihrer individuellen Braufrisur. Zusätzlich zur Brautfrisur darf der Ohrschmuck allerdings nicht fehlen. Der Ohrschmuck ist ein tolles Accessoire, welches besonders gut zu einer Hochsteckfrisur passt. Welcher Ohrring letztendlich gewählt wird, entscheidet die Braut selbst.

Zu den neusten Tipps und Trends gehört in dieser Saison ebenfalls der beliebte Hochzeitsfilm. Dieser Film hält die wichtigsten Momente an diesem besonderen Tag fest und lässt einen diesen Tag immer wieder erleben, so dass keine Erinnerung verblasst. Man sagt, dass ein Foto mehr als tausend Worte sagt, was sagt dann ein emotionaler Film mit mehr als tausend Bildern aus?

In der letzten Zeit hat die Farbe Schwarz in der Hochzeitsbranche mehr an Bedeutung gewonnen. Es ist eine klassische Farbe, welche von vielen Frauen als das neue Weiß gesehen wird. Schwarz wirkt nicht nur edel und geheimnisvoll, sondern auch cool und lässig. Zusätzlich zu einer Braut, die sich für ein schwarzes Brautkleid entscheidet, kann der Bräutigam einen edlen schwarzen Smoking tragen, der beide in ein edles Bild rücktt.

Blumenaccessoires sind immer ein Hingucker, sei es der Brautstrauß oder auch die tolle Tischdeko. Blumen gehören zu einer Traumhochzeit dazu. Doch was kann man tun, wenn man mal etwas Neues mit Blumen ausprobieren möchte? Die sogenannte Flower Crown bietet Faszination für jedermann. Diese tollen Haarkränze können individuell erstellt und angefertigt werden. Es sieht nicht nur toll aus, sondern kann auch als Geschenk für die Brautjungfern genutzt werden. red/imp

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018