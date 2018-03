Was ist im Trauerfall zu tun?

Anzeige

Besondere Bestattungsformen

Außerdem können Interessierte sich über unterschiedliche Bestattungsformen informieren. So gibt es am Stand vom Bestattungshaus Zeller Diamanten zum Anschauen – die Diamantenbestattung ist ein Weg, den es noch nicht allzu lange gibt. Dabei wird aus der Asche des Verstorbenen ein Diamant gepresst, der eine wunderschöne Erinnerung an den geliebten Menschen darstellt.

Genauere Informationen dazu und zu anderen Bereichen bekommen Interessierte an der Leistungsschau in der Kulturhalle am Samstag und Sonntag, 24. und 25. März, am Stand des Bestattungshauses Zeller. pr/imp

