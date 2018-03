Was rastet, das rostet

Anzeige

Mit der Klimaanlage im Auto ist es wie mit dem Smartphone: Die meisten Menschen können sich kaum noch an die Zeit erinnern, als es diese Dinge nicht gab, so selbstverständlich ist der Komfort geworden. Allerdings wird eine Klimaanlage üblicherweise nur im Sommer genutzt – ein Fehler, denn auch im Winter sollte man sie regelmäßig einschalten, um teure Reparaturen zu vermeiden.

Eine zentrale Aufgabe der Klimaanlage neben der Kühlung des Innenraums ist es der zugeführten Frischluft die Feuchtigkeit zu entziehen. So verhindert sie, dass die Scheiben bei hoher Luftfeuchtigkeit beschlagen. Dank dieser Funktion können Autofahrer bei nassem Wetter bereits nach kurzem Gebrauch der Klimaanlage mit freier Sicht losfahren.

In der kalten Jahreszeit ist nicht die Kühlfunktion der Klimaanlage gefragt – die Anlage kann jedoch die Luft im Auto trocknen und damit beschlagene Autoscheiben rasch wieder frei machen. „Vor allem aber kommt eine regelmäßige Nutzung der Funktionstüchtigkeit und der Lebensdauer der Anlage zugute“, so Experte Oliver Schönfeld. Sei die Klimaanlage immer nur im Sommer in Betrieb, könne sie quasi „einrosten“, bei einer kontinuierlichen Nutzung auch im Winter würden dagegen Kompressor und Dichtungen geschmiert.