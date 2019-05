Wein und Musik in historischer Kulisse

Gut gelaunt und mit Musik in den Ohren begeht Freinsheim am Himmelfahrtwochenende das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Altstadtfest. Von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, lädt die Stadt ihre Gäste ein, Musik und Wein in historischer Kulisse zu genießen.;

So schmeckt der Sommer

Rund um den Marktplatz, im Retzerpark, im Saarhof und im Bärenhof feiert Freinsheim das Altstadtfest. Die Freinsheimer Winzer und Gastronomen begrüßen die Gäste mit zahlreichen Leckereien. So schmeckt der Sommer: Bei einem fruchtigen Gläschen Wein der Musik lauschen oder einfach nur die Seele baumeln lassen. Von Freitag bis Sonntag wird in den verschiedenen Höfen „Rockiges“ und „Fetziges“ geboten. Pop-Classics, Golden-Oldies, Funk and Soul bis hin zu handgemachter Pfälzer Musik sind gefragte Weinbegleiter, die die Besucher begeistern. Am Feiertag laden die Höfe einfach nur zum Genießen ein. Der Freinsheimer Einzelhandel freut sich, in der Altstadt wieder einen verkaufsoffenen Sonntag am 2. Juni anbieten zu können. In den pittoresken Gassen befinden sich viele nette kleine Geschäfte, die zum gemütlichen Shoppen und Stöbern einladen. Gleichermaßen lohnt sich ein Besuch des Historischen Spielzeugmuseums, das sich direkt am Platz an der Bach befindet. Öffentliche Stadtführungen am Freitag um 19 Uhr und samstags um 11.15 Uhr informieren die interessierten Gäste über die Geschichte Freinsheims.

Die Öffnungszeiten des Altstadtfests sind am Donnerstag, 30. Mai, von 11.30 bis 24 Uhr, am Freitag, 31. Mai, von 18 bis 24 Uhr, am Samstag, 1. Juni, von 11.30 bis 24 Uhr und am Sonntag, 2. Juni, von 11.30 bis 22 Uhr.

Angaben zum kompletten Programm des Altstadtfests Freinsheim gibt es im Internet auf der Webseite www.freinsheim.de, per E-Mail an info@verkehrsverein-freinsheim.de oder auch beim i-Punkt Freinsheim unter der Telefonnummer 06353/98 92 94. imp

