Wenn Kaffee auf cremiges Eis trifft

Die Eissorte des Jahres 2019 heißt Tiramisù und ist eine der beliebtesten Geschmacksrichtungen in deutschen Eisdielen. Der Name ist inspiriert von der gleichnamigen und berühmten Süßspeise aus Italien, die zu den bekanntesten der italienischen Tradition gehört. Mit der Erfolgswelle in Italien und im Ausland in den 80er Jahren ist Tiramisù innerhalb kürzester Zeit auch zu einem Renner in den Eisdielen geworden. Der in allen Sprachen leicht auszusprechende Name trägt sicher zu seiner Verbreitung bei, wenn auch nur wenige die wörtliche Übersetzung kennen: „zieh mich hoch”.

Zum siebenjährigen Bestehen des Europäischen Tages des handwerklich hergestellten Speiseeises freute sich UNITEIS e.V., die Union italienischer Speiseeishersteller in Deutschland, die Europa-Eissorte des Jahres 2019 – Tiramisù – vorstellen zu können. Zum Jahrestag des Gelato wählt Artglace – der europäische Dachverband der handwerklich arbeitenden Eishersteller – jedes Jahr symbolisch für einen Mitgliedstaat des Vereins eine neue Sorte, um den Tag feierlich zu begehen. Dieses Jahr ist die Geschmacksrichtung Italien gewidmet.

Tiramisù ist eine Nachspeise auf der Basis von Löffelbiskuits (oder anderen mürben Keksen), die in Kaffee getränkt werden und mit einer Creme aus Mascarpone, Ei und Zucker überdeckt werden. Das Ganze wird mit Kakaopulver bestäubt.

In der Tradition der Konditoreien hat Tiramisù Ähnlichkeit mit anderen Süßspeisen, besonders mit der Charlotte, die aus einer bayrischen Creme besteht, die von Biskuits umgeben und mit Früchten dekoriert ist. Ähnlichkeit besteht auch mit der Zuppa Inglese, die aus Schichten von Löffelbiskuits besteht, die in Alchermes Kräuterlikör und Vanillesoße getunkt sind.

Mehr als eine italienische Region schreibt sich die Geburt des Tiramisù Ende der 70er Jahre zu. Wahrscheinlich aber entstand es in Treviso, genauer gesagt im Restaurant Le Beccherie. Der Name der Süßspeise im venezianischen und/oder friaulischen Dialekt „tiremisù“, der dann auf Italienisch „tiramisù“ lautete, soll wegen seiner nahrhaften und aufbauenden Eigenschaften entstanden sein. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass das Originalrezept aus dem „sbatudin”, einer Komposition aus mit Zucker verquirltem Eigelb, stammt. Dieses Rezept wurde von den bäuerlichen Familien rund um Treviso zur Stärkung von Kranken und Kindern eingesetzt. Dazu kamen dann Mascarpone, Kaffee, Kakao und Löffelbiskuits. Bevor die Löffelbiskuits industriell hergestellt wurden, verwendete man selbstgebackene Kekse und die ärmeren Familien altes Brot, das mit Kaffee getränkt wurde. Tiramisù steht an fünfter Stelle unter den bekanntesten Wörtern der italienischen Küche im Ausland, an erster, was die Süßspeisen angeht.

Im vergangenen Jahr wurde der Europa-Tag des Gelato Deutschland gewidmet. Die ausgewählte Eissorte für den Europa-Tag war German Black Forest, die von der klassischen deutschen „Schwarzwälder Kirschtorte“ inspiriert wurde. Die Gelatieri aus dem Veneto wollten damit ihr zweites Vaterland Deutschland mit einer Geschmacksrichtung, die an die berühmte deutsche Tradition des Konditorhandwerks erinnert, ehren. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019